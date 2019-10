Samuel cree que Evo utiliza la justicia para inhabilitar a detractores

El opositor boliviano Samuel Doria Medina calificó este sábado de "injusto" el proceso aprobado en el Parlamento para juzgarlo a él y a otros exfuncionarios y acusó al Gobierno de Evo Morales de usar a la Justicia para "inhabilitar" a sus detractores.



A través de su cuenta de Twitter, Doria Medina, líder de Unidad Nacional (UN), opinó que su inclusión en el juicio responde a la campaña que realiza para promover el rechazo a la reforma constitucional que permitiría una nueva postulación de Morales en 2019 y que será sometida a un referendo en febrero.



"Al estilo venezolano, Gobierno utiliza Justicia para querer inhabilitar oposición. Juicio en mi contra no cambia mi opinión, igual votaré NO", escribió el opositor y empresario.



Agregó que su compromiso con Bolivia, la democracia, la Constitución y el "NO a la re reelección" seguirán "invariables" incluso si el oficialismo decide iniciarle "otro injusto proceso".



Antecedentes



El Parlamento boliviano, de mayoría oficialista, aprobó esta madrugada dos juicios de responsabilidades para el expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada por resoluciones tomadas entre 1993 y 1997, que incluirán a varios exministros de la época, entre ellos a Doria Medina.



La decisión fue tomada tras analizar un informe sobre la privatización de empresas estatales en ese período.



El líder de UN fue incluido en el juicio por los supuestos daños al Estado causados dentro del proyecto denominado Formación de Capital en Áreas Secundarias (Focas), por el que se transfirió alrededor de 20 millones de dólares del Estado a manos privadas.



En ese proceso, Doria Medina enfrentará denuncias por incumplimiento de deberes, contratos lesivos al Estado y conducta antieconómica, según ha informado el Parlamento.