Dictan arraigo a Ernesto Suárez por caso Motores

El juez Jesús Martínez ordenó este viernes por la noche arraigo para el ex prefecto del Beni, Ernesto Suárez, imputado por el Ministerio Público por supuestos delitos en la compra de generadores de energía eléctrica para comunidades de las provincias Vaca Díez y Moxos.



La misma medida fue impuesta para el ex director Jurídico, Hugo Rafael Saavedra, que formó parte de la administración de Suárez el año 2006.



"Se dispone para ambos imputados la firma del libro por secretaría de este juzgado, cada 45 días; asimismo se les impone tramitar su arraigo a cada uno de los imputados, sea en el término de 10 días a partir de su legal notificación", manifestó el juez.



También deberán presentar dos garantes con fianza económica y moral, según el fallo que el juez pronunció pasadas las 20h00.



La ex autoridad observó que se está ingresando a la audiencia conclusiva para llegar al juicio, pero considera que se retrotrae el proceso para lograr su detención en el penal de Mocoví.



"Son 14 motores entre Moxos y Vaca Díez, pero lo interesante es que hay informes de los investigadores del Ministerio Público que dicen que están bien, que han sido instalados", dijo Suárez.



El monto de la inversión asciende aproximadamente a 94.000 dólares. Los delitos para los imputados son incumplimiento de deberes, malversación de fondos, conducta antieconómica y contratos lesivos al Estado.



"Este es mi cuarto arraigo, mi cuarta firma y lógicamente la cuarta vez que me imponen una fianza", dijo el ex prefecto del Beni.