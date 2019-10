Hospitalizan a Yoko Ono, viuda de John Lennon

La cantante de origen japonés Yoko Ono, 83 años, viuda de John Lennon, fue hospitalizada en la noche del viernes en Nueva York con síntomas de gripe aviar, anunciaron varios medios de comunicación.



La cantante japonesa fue internada por consejo de sus médicos debido a "lo que parece ser un caso serio de gripe", declaró su portavoz, Elliot Mintz, citado por el canal de televisión ABC News.



Sean Lennon, el hijo de Yoko Ono y John Lennon, desmintió los rumores sobre un ataque cerebral.



"El único ataque que @yokoono haya sufrido es un ataque de genialidad. Está realmente bien. Gracias por los deseos de mejora", escribió Sean Lennon en su cuenta Twitter.



Yoko Ono, que fue internada a las 21:00 locales del viernes, podría salir del hospital durante la jornada del sábado, indicó su portavoz.



John Lennon, uno de los miembros fundadores de la banda de música The Beatles, y Yoko Ono se conocieron en 1966 y fueron pareja hasta 1980, año en que el músico fue asesinado en Nueva York por un desequilibrado.



A principios de febrero, salió a la venta el último disco de Yoko Ono, titulado "Yes, I"m a Witch Too" (Sí, también soy una bruja).