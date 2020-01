"Cubriremos prácticamente todo el territorio boliviano"

¿Qué viene ahora?

Es un proceso que comenzó hace tres años ya. Ese tiempo lo invertimos organizando y preparando una oferta que sea la más adecuada para su país, y por eso ganamos a nueve competidores, porque estudiamos la geografía, el clima, las condiciones y las necesidades para plantear la solución más adecuada.



Ahora vienen 31 meses…

Tenemos ese tiempo para implementar todo el sistema, para instalar los radares con un cronograma que fue discutido con las autoridades. El primero se instalará ya en los próximos días y será en El Alto. Después tenemos una secuencia, prácticamente durante todos los meses, hasta cumplir con el último.

Fuera de los radares, porque ellos por sí solos no hacen mucho sentido, tenemos un componente muy importante, es el sistema de comunicación. Para permitir eso tendremos un centro de control que será instalado en Cochabamba, y ese centro acogerá tres unidades importantes: el de navegación y control del tránsito aéreo, que es lo que permite controlar las aeronaves, mirar su curso, y tener todos detalles para controlar el tránsito aéreo.

Otra central en el mismo edificio será la militar, donde el centro de control y de Inteligencia permitirá a las FFAA utilizar las imágenes de los radares para tomar decisiones y acciones que se deben tomar. El tercer elemento es el Centro de Capacitación, donde tendremos actividad de capacitación de operadores del sistema. Hablando de eso, serán 270 a 300 que estarán trabajando permanentemente.



¿Permanentemente?

Si, y tendremos que capacitarlos. Será la transferencia de conocimiento. La primera onda tendrá 50 personas que irán a Francia, con diferentes períodos de permanencia, de una semana a seis meses. Esos formadores regresarán y tendrán la responsabilidad de educar a los otros entrenadores o controladores, y Francia siempre estará a disposición para mantener el conocimiento especializado de operadores.



¿Deben tener alto nivel académico?

Sin duda alguna. Estamos en ese proceso de selección, deben tener un conocimiento básico de ingeniería, y obviamente habrán controladores que pertenezcan al servicio militar, por cuestiones de confidencialidad, y otro de tránsito aéreo, tienen que ser expertos. Lo importante es que Bolivia, de nada, pasará a ser un centro de capacitación regional, porque mucha gente de distintos países vendrá a capacitarse. Es un paso gigantesco.



¿Es Cochabamba la ciudad o Chapare donde será el centro y por qué?

Eso se lo dejo a nuestro cliente, no puedo decirlo.



¿Por qué Cochabamba?

También fue decisión del cliente, y el Ministerio de defensa debe responder.



En realidad, el centro de operaciones aéreas más grande está en Santa Cruz, ¿no le parece?

Fue una decisión del cliente que nos pareció completamente adecuada, entonces, para nosotros, la localización depende de él.



¿En qué puntos del país se instalarán?

La ubicación es reservada. Algunos estarán instalados en aeropuertos, así que usted los podrá ver de hecho en los aeropuertos de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz porque serán muy visibles. Otros realmente se ubicarán en lugares estratégicos, lo que fue uno de los trabajos que más demoraron. Instalar un radar significa estudiar la geografía, el clima, qué tipo de objetos se quiere identificar, cuál es su aplicación, y toda una técnica que nos llegó a elegir cuatro tipos diferentes de radares, y cada uno de ellos será instalado en distintos lugares y según la zona. No puedo entrar en más detalles.



¿Se garantiza que Bolivia tendrá con estos 13 radares el control absoluto de su espacio aéreo?

Diremos que en 190 años que no sabemos lo que pasa en el espacio aéreo. Salimos de nada a tener una cobertura prácticamente completa de su país, y para asegurar ello, proporcionaremos radares móviles, es decir, las autoridades podrán decidir en determinado momento por una cierta situación específica que requieren tener un ojo en algún lugar específico, así que ese radar podrá ser movilizado desde allá para tener una visión focalizada del espacio aéreo.



¿Podemos saber cuántos fijos y cuántos móviles?

No, es información que no podemos revelar. Si el Ministro de Defensa lo quiere decir, perfecto.

Insisto,



¿Tenemos asegurado el control absoluto del país?

Prácticamente.



¿Un porcentaje?

No se cubre al 100 % toda el área, tome en cuenta que países vecinos, hace 30 o 40 años que radarizan su espacio aéreo. No me gusta decir porcentajes porque tendríamos que definir cuál es la base, pero diríamos que tendremos una visibilidad satisfactoria con el sistema.



¿Es decir que no podrá pasar por territorio aéreo boliviano una nave que lleve droga?

Sí. La estrategia no la podemos definir, pero el objetivo de los radares y el tipo que elegimos lo garantizan. Identificaremos objetos que son pequeños, que vuelan a baja velocidad y despacio. Este criterio en una geografía de América Latina que es muy específica. Juntamos humedad, lluvia, neblina, desiertos y todo eso hace un medio ambiente muy difícil para la detección. Por eso es que nuestros radares ganaron a nueve competidores, tenemos las mejores referencias.



Háblenos un poco de eso

170 países utilizan nuestro sistema de control del espacio aéreo. En América Latina controlamos 80% del espacio aéreo, con Bolivia tendré que hacer números nuevamente, porque aumentará.



¿Qué implicará instalar cada uno de los radares?

Debemos tener una accesibilidad, algunos lugares son más difíciles que otros. Un radar debe tener una instalación civil muy sólida, debemos encontrar un lugar propicio, sostenible y perenne, con acceso a todas las infraestructuras necesarias, debe tener una torre de metal, el transporte puede ser una dificultad o tomar más tiempo y luego la calibración es muy importante, y toma tiempo.



¿Qué se hizo concretamente en los pasos previos a la firma de este martes?

Primero, viajamos por todo el país, lo conocimos de punta a punta, en todas las fronteras, en todos los desiertos para identificar cuáles son los lugares estratégicos importantes. Fue muy interesante porque no fue una decisión unilateral, escuchamos mucho las necesidades: el problema de este aeropuerto, o de tal frontera. Nos tomamos el tiempo para hacer un trabajo que sinceramente me enorgullece. Haremos un paso enorme en Bolivia, que será una referencia tecnológica.



¿Cuáles fueron los requerimientos principales?

Primero, la defensa del espacio aéreo. Permitir a la FAB y al Gobierno saber lo que pasa, ver lo que es un ataque, lo que es regular, lo ilícito, lo que es enemigo, lo que es amigo y tomar decisiones. Si un avión es ilícito, no es suficiente decir que es enemigo, hay que tener un sistema que lo dará el comando y control de Inteligencia. Esto realmente es una secuencia de procedimientos.



Y eso le pone presión al país porque deberá renovar aeronaves por ejemplo, ¿no?

Es una parte, pero debo decir que el segundo objetivo es civil. Identificar los aviones comerciales, optimizar los aterrizajes, darles seguridad, porque hoy el sistema se hace por radio, no hay otro país en América Latina que trabaje así. Esto fomentará el turismo, porque con un sistema seguro de vuelo muchas otras aerolíneas lo querrán hacer y ahí hay un detalle.



¿Cuál?

Que cuando se cruza el cielo, una compañía aérea debe pagar al país. Ahora no sabemos si lo hacen, eso genera otra fuente de ingreso.



Más con un aeropuerto Hub que se proyecta para Santa Cruz, por eso extraña que el centro de control no esté ahí, ¿no le parece?

No es necesario, en otros países está en otro lado. Con la tecnología que tenemos, es suficiente.