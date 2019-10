Bolivia afinará estrategia marítima en juicio a Chile

Bolivia afinará su estrategia dentro del litigio contra Chile en la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya. En febrero llegarán al país los asesores jurídicos extranjeros para conversar con el presidente Evo Morales.



"Para hablar estos temas estratégicos los hemos convocado (a los asesores jurídicos). Cuando hablamos de estrategias no vamos a hablar frente a los medios (…). No hemos entrado a los detalles estratégicos, por eso nos vamos a reunir", dijo este miércoles el canciller David Choquehuanca.



No existe fecha específica o lugar para el encuentro entre autoridades y juristas, aunque se anticipó que podría repetirse Santa Cruz, como hace un par de meses. Este miércoles, el primer mandatario cuestionó la política de Chile, basada en dilatar y no dar solución al diferendo.



"Están previstas reuniones con los asesores, hay una permanente comunicación, no sabemos todavía (cuándo), los asesores tienen sus actividades, es fin de año, estamos coordinando con ellos (...) están informados todos que este proceso tiene un calendario", agregó la autoridad.



Bolivia inició el proceso judicial el 24 de abril de 2013, un año después presentó su memoria y Chile dilató esa entrega con un recurso preliminar, que argumentó la incompetencia de la Corte, mismo que fue rechazado el 24 de septiembre pasado.



El Gobierno de Michel Bachelet tiene hasta el 25 de julio de 2016 para entregar a la Corte Internacional su contra memoria, misma que debe contrarrestar los argumentos del país, que aboga por un diálogo de buena fe.