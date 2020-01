Préstamos un campo minado para la amistad

Luciano Castro es un emprendedor de 35 años, dueño de una agencia de viajes especializada en turismo de aventura. Después de 14 años de trabajo, en los que renunció a la seguridad de un empleo en el hotel de su familia y a muchas vacaciones, logró comprarse su propio departamento y desde hace algunos años destina el 15% de sus ingresos a un Plan Personal de Retiro. Lleva sus finanzas por buen camino, salvo por un problema que enfrenta casi todos los años: un familiar o un amigo que, alentado por su buena posición económica, le pide dinero prestado.



“A veces es mi hermano, que no logra levantar cabeza y cada año pierde su trabajo. Otra es un amigo, que como yo, quiere poner su propio negocio y no consigue que un banco le otorgue un crédito. Yo le he prestado con gusto, pero luego pasan los meses, los problemas aumentan y nadie me devuelve un centavo. Ya estoy cansado de perder dinero y de paso, a los amigos”, cuenta.

Este caso no es extraño. Aunque no hay cifras oficiales, los expertos en finanzas personales calculan que más de la mitad de los préstamos entre amigos o familiares generalmente no son recuperados. En este sentido, el consejo de los especialistas en finanzas personales es que, ante esta petición, la respuesta sea NO, en vez de un SÍ automático y culposo; a menos que puedan prescindir de ese monto de dinero y hagan de cuenta que se lo están regalando a esa persona.

No obstante, el economista Marco Antonio del Río considera que si un amigo pide, hay que prestar, siempre y cuando no afecte su patrimonio y tampoco sean montos muy elevados, puesto que de esa forma uno conoce realmente quiénes son sus amigos.

“El problema de fondo es que, si estás involucrado emocionalmente con una persona y se pone dinero de por medio, las reglas de esa relación pueden cambiar drásticamente”, explica Adina Chelminsky, del portal www.doktordinero.com y asesora en finanzas personales.

Es muy riesgoso

Para el economista Carlos Schlink, desde el punto de vista económico un préstamo entre amigos o

familiares es demasiado riesgoso, además de ser caro y poco viable.



“Es riesgoso por el hecho de ser de una persona y no de una empresa que puede ejercer presión por vías legales, es más fácil que no devuelvan el dinero. Es caro porque los intereses siempre serán mayores a los de una entidad financiera y es inviable porque resulta en épocas de desaceleración la gente cuida más el dinero porque es más difícil que te devuelvan, se rompen relaciones y los costos económicos, amistades y familiares son mayores a los beneficios que negando el préstamo”, explica el especialista.



A su vez, el analista económico Hugo Barbery afirma que el cerebro, el corazón y el bolsillo están separados y ello no es por casualidad, sino todo lo contrario. Las decisiones económicas deben estar al margen de los sentimientos, en el caso que nos ocupa, el de amistad.



“Otros aforismos indican que ‘si un amigo te pide dinero prestado, debes escoger cual de los dos prefieres perder’. Otro dice también que ‘lo que comienza con abogados puede terminar en amigos y lo que comienza entre amigos puede terminar en abogados’ y es muy cierto”, remarca.

¿Bueno o malo?

En criterio de Schilnk, no es bueno prestarse dinero entre amigos o familiares porque si las personas se retrasan, no le salen las cosas como espera, esto puede provocar molestias, a menos que esté dispuesto a recibir activos en vez de dinero para recuperar algo.

Para evitar conflictos, dice que lo más aconsejable, es decir que no se tiene efectivo en ese momento y que tiene todo invertido o prestado y que cuando le devuelvan retoman el tema, así con el tiempo es posible que vaya olvidando.

Al prestar, agrega, siempre se corren riesgos. La única manera de evitarlos, asevera, es hacerlo con garantías hipotecarias, ya sea de movilidades o transferencia directa con reconocimiento de firmas, además de dar a tasas de interés que estén en el marco de la ley, para evitar problemas legales y juicios.

Para no perder el dinero

La decisión no es fácil, asegura Barbery, excluyendo aspectos inherentes a la salud, donde priman otros factores; cuando se trata de préstamos entre amigos para fines comerciales, el que presta, debe tener en cuenta los siguientes cuidados:



- Es importante verificar si el negocio en el que se destinará el préstamo generará los fondos necesarios para poder devolver el dinero en un futuro.



- Hay que estar claros que el préstamo es eventual; es decir, que el prestatario no tiene carácter de habitualidad en dicha actividad (prestar dinero), pues legalmente la misma le corresponde a las entidades de intermediación financiera.



- Todo préstamo, por más amistad o grado de familiaridad que exista, debe realizarse asegurando una garantía de igual o mayor valor y todo ante la legalidad de un documento jurídico con Notario de Fe Pública. Ello para garantizar que ante cualquier imprevisto, la garantía cubrirá el préstamo.

Se pone a prueba la verdadera amistad.

Por: Marco Antonio del Río / Economista



¿Qué hacer cuando un amigo nos pide prestado? Pues es algo magnífico, dado que permite poner a prueba la calidad de esa amistad. En efecto, la sabiduría popular sostiene que no conviene prestar a un amigo, ya que se pierde el dinero y al amigo. Pero, ¿conviene tener amigos de dudosa consistencia? Obviamente que no, pues el amigo que falla en lo pequeño con más razón fallará en lo grande, cuando los costos de oportunidad sean más elevados.

Definitivamente, si un amigo pide prestado un monto pequeño hay que prestárselo con premura, mejor sin garantías ni condiciones. Veremos si cumple con los términos del contrato. Si lo hace, excelente, el amigo está demostrando que merece nuestra confianza y nuestro aprecio. Si falla, perfecto, con un pequeño gasto nos hemos desecho de una dudosa amistad, y nos ahorramos penas mayores en el futuro.

El préstamo a parientes cercanos es más complejo. Valen las reflexiones anteriores, pero el nexo de consanguinidad estará siempre presente, y próximo en caso de hermanos, padres e hijos.

En algunos casos, cuando hay evidencia de que el pariente es mal pagador, es mejor no prestarle, y acudir a las excusas de rigor. Pero, también, si el pariente es demasiado próximo, puede ser útil entender que en rigor, el préstamo no es tal y que lo que nos piden es una ayuda o una transferencia. En tal sentido, es mejor asumir que el préstamo es a fondo perdido. Son los sacrificios que exige la sangre y los afectos, en muchos casos.