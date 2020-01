Hospitales repetirán el plan en Año Nuevo

El secretario de Salud de la Gobernación, Óscar Urenda, indicó que las emergencias funcionaron de forma correcta, como lo hacen en cada feriado, porque hay personal calificado. Este plan se repetirá en Año Nuevo.



La autoridad dijo que Santa Cruz es una ciudad que siempre tiene la emergencia en alerta.

En el hospital de Niños Mario Ortiz no se registraron casos de quemaduras por petardos en este feriado; no obstante, el encargado del Pabellón de Quemados, Édgar Chávez, recomendó que no se permita manipular juegos pirotécnicos a los niños sin la supervisión de un adulto. También dijo que para disparar un petardo de tres tiros es mejor sujetarlo sobre un palo de escoba, para evitar quemaduras