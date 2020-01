Albó critica la reelección de Evo y alaba al Canciller

"No callar cuando hay que hablar", esa fue una de las frases del padre jesuita Xabier Albó utilizó durante su discurso, tras recibir en Palacio de Gobierno el "Cóndor de los Andes". Observó el intento de reelección de Evo Morales, aseguró que siempre será un "libre pensante" y anticipó que David Choquehuanca sería un buen candidato del MAS.



"Yo tenía dudas, de votar por el Sí o por el No. Por el Sí era pensar en todo lo que ha hecho el Evo, aunque también pensé en su sucesor, el Canciller. Tu puedes descansar, Evo y luego volver, pero al final no voté porque nadie me llevó a mi recinto que es en Jesús de Machaca", contó a manera de anécdota el investigador.



Analizó la derrota del oficialismo en las urnas y sugirió incorporar a las tres premisas indígenas (Ama sua, Ama llulla y Ama quella) el Ama llunk´u (no ser adulón) y el Ama ch’iñallaychu (no callar). Pidió al Gobierno centrar sus esfuerzos en satisfacer la demanda de salud del pueblo y convivir con la naturaleza y con los distintos.



"Yo estaré muy contento de ser libre pensante y recuerdo que te regalé un libro que eran las Oraciones a quemarropa, pero seguiré siendo un libre pensante muy comprometido con el proceso de cambio. La posibilidad de decir libremente lo que yo puedo decir, sino, que me avisen y devuelvo la carga que no es muy pesada, es preciosa", aseveró sobre el reconocimiento.



Junto a él también recibió la máxima insignia del país Mauricio Bacardit, que señaló "me siento muy pequeño ante tal nombramiento, no por el nombramiento sino por un trabajo que he tratado de hacer por más de 40 años por el bien de nuestras mayorías postergadas y marginadas. Esta condecoración no creo que tenga que ser para mí sino para toda esta gente pobre de nuestra querida Bolivia".



Mientras que el presidente Evo Morales agradeció el trabajo ambos padres jesuitas, a quienes atribuyó la formación para el liderazgo de los indígenas, recordando como sus enseñanzas se asemejan a lo que predica el papa Francisco.



Xavier Albó nació el 4 de noviembre de 1934 en La Garriga (Catalunya, España). En 1951 se hizo miembro de la Compañía de Jesús. Emigró a Bolivia en 1952 y se nacionalizó ciudadano boliviano, siendo uno de los más relevantes aportes en el ámbito académico para el país.



Mauricio Bacardit se dedicó a un trabajo social, siendo parte de Acción Cultural Loyola (ACLO) en Sucre y luego en la Pastoral Social Caritas (PASOC) en Santa Cruz. Desde hace un par de años, decidió replegarse a una iglesia rural en la región de Charagua, municipio de la provincia Cordillera.