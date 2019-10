Colanzi propone guardia autonómica con pistolas eléctricas

El candidato a gobernador de Santa Cruz del frente Fe y Esperanza (FE), Alejandro Colanzi, indicó que la educación y la seguridad ciudadana son los pilares fundamentales del programa de gobierno que ofrece a Santa Cruz, con miras a las elecciones del 29 de marzo.



La seguridad ciudadana es tema de lucha con el nivel central, a criterio de Colanzi, que considera que las competencias son centralizadas por el Gobierno y el nivel autonómico es condenado a ser caja chica.



“Planteamos la guardia departamental autonómica, no hacer la función de la Policía sino seguridad ciudadana… les dotaremos pistolas eléctricas y los capacitaremos”, propuso el candidato.



Según Colanzi, la Ley de Seguridad es inconstitucional porque la Constitución dice que la seguridad ciudadana es compartida, el nivel nacional legisla y los niveles autonómicos ejecutan, dijo.



Educación



El candidato a la gobernación de FE plantea un referéndum departamental para identificar las fallas, mejorar los salarios de los profesores y destinar mayor presupuesto a la educación.



“Pensamos declarar la educación como prioridad en el departamento, lo que permitirá que los profesores no tengan límites en tema de salarios y en el ámbito de presupuesto darle mayor preferencia a ese sector”, planteó Colanzi en entrevista con EL DEBER.



Según Colanzi, la educación es una transversal en su plan de gobierno en temas como la salud y seguridad ciudadana.



Campaña



Colanzi admite que hizo poco ruido con su campaña en estos días y principalmente se dedicó a hacer algunos recorridos en las provincias.

“No tenemos la billetera, no nos interesa vender algo para invertir en campaña porque luego la tentación es recuperarlo”, manifestó.



De momento solo tiene habilitada una casa de campaña y en los próximos días pretende abrir otra más. Centrarán sus esfuerzos en las redes sociales y en las provincias.



Colanzi no se deja intimidar por el aparato político de sus oponentes empleado en la campaña y dice que no renunciará a sus aspiraciones hasta que la ciudadanía decida lo contrario con su voto.



Patrimonio



Consultado sobre su patrimonio, Colanzi titubea para responder y afirmó que tiene un patrimonio aproximadamente de 600.000 dólares.



“No ha cambiado nada desde la última declaración jurada que hice en 2005. Tengo una casa por la Biblioteca municipal y un terreno en la Virgen de Lujan. Tendría que cuantificar todo para saber el monto. El terreno de mi casa es de 1.600 m2 y calculando a 500 dólares, dependerá en cuánto se venda”, dijo.



Según Colanzi, la declaración jurada que hizo en 2005 figuraba 600.000 dólares el total y asegura que sigue igual.



Contestatario



Colanzi indicó que la primera acción, en caso de ser elegido gobernador, será cuestionar el Censo 2012, porque los resultados no se tomaron en cuenta para agilizar la redistribución de los recursos.



“Cuestionar aquel Censo porque nos están robando alrededor de 250.000 cruceños, que no van a tener ningún beneficio de los tributos, porque se está contemplando que Santa Cruz tiene 2.720.000 habitantes cuando son 3 millones”, protestó Colanzi.