Extranjeros 'sin papeles' serán expulsados del país

Germán Bacigalupo, director regional de migración Santa Cruz, manifestó que la institución no será contemplativa con los extranjeros que ingresan de forma irregular al país, y los expulsará bajo sospecha de que vienen a delinquir.



"Las personas que burlan los controles migratorios nosotros suponemos que vienen a delinquir, es por eso que en los operativos que realizamos detenemos a estas personas y las expulsamos del país, no estamos siendo contemplativos con los extranjeros que están de manera irregular o que no demuestren un trabajo o que de buena fe se encuentran en nuestro país", apuntó a radio Alternativa.



El funcionario indicó que en muchos casos migrantes de otros países presentan una identidad falsa para ingresar al territorio nacional y que son descubiertos cuando se hacen los registros.



Agregó que en la gestión 2015 fueron deportados más de 320 extranjeros y una cantidad similar no fue admitida para que ingrese al país.



"Gente que quiere ingresar a nuestro país con el propósito de turismo o de trabajo, nosotros hemos verificado que no es la verdad y no la dejamos ingresar", dijo.



Lamentó que en el caso de extranjeros que purgan condena y que salen libres no se los pueda expulsar del país porque "se casan con bolivianas o tiene hijos".



"Una conducta de nuestra sociedad es que los delincuentes que están dentro de Palmasola o cuando ya salen de Palmasola, resulta que ya están casados con una boliviana o que tiene hijos bolivianos y esto también nos impide realizar la deportación", apuntó.

