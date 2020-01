Bolivia negocia con Brasil ampliar contrato de gas

El presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Guillermo Achá, informó que se negociará la ampliación de contrato de compra - venta de gas natural con Petrobras de Brasil por dos años más, después de 2019, para compensar los volúmenes máximos no tomados por el país vecino durante la vigencia del acuerdo GSA.



"Tenemos un periodo de conciliación de volúmenes que puede extenderse por dos años más y tenemos que negociar esta ampliación con Petrobras y también podremos ver otros clientes para entregar volúmenes distintos", informó Achá.



El contrato GSA entre Bolivia y Brasil, firmado en 1996, tiene vigencia hasta 2019 y establece un volumen mínimo de compra de 24 millones de metros cúbicos día (MMmcd) de gas natural y un máximo de 30,08 MMmcd.



El Presidente de YPFB explicó que la "conciliación" con Petrobras permitirá entregar al mercado de Brasil los volúmenes de gas que no tomó ese país de los máximos establecidos en el contrato GSA, en un proceso que puede ampliar ese acuerdo por dos años extras después de 2019.



"Esto permite que prácticamente Bolivia esté garantizando por dos años más este contrato o en su defecto poder tener nuevos clientes a partir de otros volúmenes que podríamos disponer a ese mercado", dijo.



Señaló que la reposición de los volúmenes en conciliación se establecerá con base en los nuevos periodos y las cotizaciones actuales que rigen en el mercado internacional, por lo que los precios de venta podrían mejorar del país, pero eso dependerá de las futuras negociaciones entre YPFB y Petrobras.