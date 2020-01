Yanina Hira muestra su lado más maternal

Yanina Hira, la modelo cruceña que en 2012 representó al país en el certamen Piu Bella del Mondo en Italia, está en su faceta más maternal.



La sexi morena, que hace dos años decidió hacer una pausa en las pasarelas para dedicarse de lleno a la crianza de su hijo, Joel Fernández (6), afirma que en estos momentos nada la llena más que estar al lado de su primogénito. "Si digo que lo amo me quedo corta, es mi todo; mi mundo gira en torno a él", expresa la curvilínea modelo, a la que no se le nota el paso de la maternidad.



Hace poco, ambos se fueron de vacaciones a Punta Cana, donde disfrutaron a plenitud de la playa y el sol, paseo que le sentó muy bien a ambos, ya que el menor se prepara para participar de un campeonato nacional de natación y ella ella logró un bronceado envidiable.



Por el momento, y, pese a estar hecha un avión, las pasarelas no la tientan. "Estoy haciendo trabajos eventuales, no me he alejado de todo, pero por el momento tengo como prioridad apoyar a mi hijo y culminar mis estudios", confesó la modelo, que también tiene pendiente graduarse como comunicadora corporativa.