Bolivia no tiene planes de retirar demanda a Chile

"Ni que fuéramos tontos pues, levantar la demanda por un pedazo de tierra", dijo este martes en conferencia de prensa el presidente de Bolivia, Evo Morales, al desmentir un reportaje publicado el domingo por un diario chileno sobre una supuesta oferta secreta para un enclave por Pisagua con la condición de retirar la demanda marítima presentada ante Corte Internacional de Justicia (CIJ).



El mandatario sostuvo que "la demanda está bien encaminada. Que quede claro, sobre nuestra demanda, somos muy respetuosos de los organismos internacionales. El Estado mantiene una sola política, una sola postura, una sola línea".



Además sostuvo que existe confianza en la Corte de La Haya, instancia a la que el país presentó una demanda para que Chile acceda a dialogar para resolver el centenario reclamo marítimo.



"Bolivia ha elegido un interlocutor válido que es la CIJ, Los más importante, Bolivia no tiene doble moral ni doble discurso, estamos unidos. Siendo que algunas autoridades de Chile, no todos y menos el pueblo chileno, algunos medios de comunicación, creo que cargan mucho nerviosismo sobre nuestra demanda", agregó Morales.



Explicó que quizá la publicación del reportaje responda a lo que piensa alguna autoridad del vecino país y sostuvo que "intentan confundir. Ellos quieren darnos un pedazo de tierra para que dejemos nuestra demanda".



Reiteró que la demanda continuará "aunque no quieran algunas autoridades chilenas".



Durante el fin de semana un medio de Chile publicó que Bolivia planteó un enclave por el puerto de Pisagua a cambio de dejar sin efecto la demanda marítima, en Bolivia, autoridades rechazaron de inmediato la posibilidad.