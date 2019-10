Las mejores frases de la noche de Hillary Clinton

En la convención demócrata la candidata Hillary Clinton aseguró que no va a construir un muro en la frontera con México, como lo prometió Donald Trump



Entre las frases más sobresalientes les presentamos las siguientes:

Él quiere que tengamos miedo del futuro y tengamos miedo los unos de los otros", dijo Clinton. Pero agregó que "no tenemos miedo. Vamos a crecer ante el desafío, como siempre lo hemos hecho".



"Estados Unidos precisa de cada uno de nosotros para que aportemos nuestra energía, nuestros talentos, nuestras ambiciones para que nuestra nación sea mejor y más fuerte"



"Cuando no hay techos, el cielo es el límite"



"Llevaré todas sus historias y voces conmigo a la Casa Blanca"



no se puede confiar a Trump los códigos de las armas nucleares.



Seré presidenta de "demócratas, republicanos e independientes"



Clinton denunció el "racismo sistémico" que sufren las comunidades negra y latina en EEUU, al prometer una reforma del sistema judicial y un mayor control de las armas.



"Tenemos que curar las divisiones en nuestro país"