Salma Hayek revela que Trump quiso seducirla

Salma Hayek se encuentra promocionando su película Beatriz at dinner, dirigida por el puertorriqueño Miguel Arteta. Durante una entrevista que concedió al programa The Daily Show, la intérprete le confesó al presentador Trevor Noah que Donald Trump coqueteó con ella hace unos años.

"Estaba en un evento con mi novio. Trump se acercó encantador y después siguió charlando con mi pareja. Inició una amistad con él, e incluso lo invitó a cenar". El ahora presidente de Estados Unidos invitó a ambos a alojarse en su hotel si volvían a Nueva York y les pidió sus teléfonos.

"Nunca más volvió a llamar a mi pareja", afirmó Hayek, que no reveló el nombre de su ex. "Me llamaba, me invitaba a salir. Yo le recordaba que tenía novio, le dije que no saldría con él ni aunque estuviese soltera. Pero él solo me decía que mi enamorado no era lo suficientemente bueno para mí, que no era digno de mí y que tenía que salir con él", continuó.

La actriz está casada desde 2009 con François-Henri Pinault, presidente del grupo de lujo Pinault-Printemps-Redoute, propietario de marcas como Yves Saint-Laurent, Gucci o Balenciaga,con quien tuvo una hija.