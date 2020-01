Lo traumático de ser Britney Spears

La actriz Natasha Bassett, que interpreta a Britney Spears en una película biográfica no autorizada, confesó a The New York Daily News que fue muy difícil encarnar la vida de la cantante. "Fue traumático tener que experimentar lo que ella vivió".

La cinta creada para televisión sigue su crecimiento como estrella, además de sus controversiales relaciones amorosas, incluyendo su noviazgo con Justin Timberlake, su matrimonio de 55 horas con Jason Alexander y su matrimonio de tres años con Kevin Federline, junto a quien tuvo a sus dos hijos, Sean y Jayden.

Bassett también confesó que interpretar este rol le generó "mucha más empatía" por la ganadora del Grammy. "Su vida entera ha sido perseguida por paparazzis y es constantemente criticada así que no es normal", dijo la actriz. "Realmente aprecio cuán fuerte es. Emocionalmente, la forma en la que atravesó las presiones constantes que vivió, es admirable", expresó.

Britney Ever After será estrenada en febrero a través de la señal de Lifetime.