El “periodismo de un vistazo” con el nuevo Watch de Apple

Ante la expectativa de que el reloj de Apple, el Watch, se venda por millones en todo el mundo, las organizaciones de medios están orientando sus esfuerzos para formar parte de su diminuta pantalla.



En el negocio de las noticias, esto ya comienza a conocerse como "glance journalism", o "periodismo de un vistazo".

El Apple Watch, que se espera se convertirá en el artículo líder en el terreno de la tecnología ‘usable’ o ‘vestible’, abre nuevas posibilidades para la industria del periodismo, ávida de conectarse con las audiencias de la era digital.



El New York Times dice que su aplicación para el Apple Watch contendrá "una nueva forma de contar historias" y que sus editores actualizarán constantemente las notificaciones. Luego, si un título que aparece en su muñeca les llama la atención, los lectores podrán traspasarlo a su iPhone o iPad para más detalles.



Yahoo tendrá cuatro aplicaciones para el aparato de Apple, entre ellas un resumen de noticias que se actualiza cada hora con microsumarios de los acontecimientos más importantes.



CNN y la radio nacional pública estadounidense también anunciaron sus apps para Apple Watch y se espera que otros medios surfeen la misma ola. Esta nueva tecnología significa que, cada vez más, las audiencias se habituarán a consumir micronoticias, según los analistas.



"Estamos por entrar en la era del "glance journalism"", dijo en un blog Mario García, consultor de García Media y miembro del Instituto Poynter para los Estudios de Medios.



"Es más difícil sacar un iPhone de un bolsillo o de una cartera en el metro de Nueva York, que echarle un vistazo al reloj (...) Por eso, predigo que estaremos dando muchos vistazos y leeremos títulos seductores que nos harán decidir si proseguir con la lectura o no".



Plataforma

El surgimiento de los aparatos electrónicos "vestibles" ofrece una nueva plataforma para los medios noticiosos: rápida, personal y siempre al día.

"La posibilidad de acceder a la información será mucho más rápida con el reloj", dijo Robert Hernández, que enseña periodismo móvil en la Universidad del Sur de California. Para las salas de redacción, "será una nueva posibilidad de convertirse en parte del cuerpo de una persona", comentó.



Y el periodismo encontrará la manera de usar el reloj inteligente: "Cuando Twitter salió", prosiguió el experto, "la gente decía que no se podía hacer periodismo con 140 caracteres, pero ahora esta red se ha convertido en una herramienta fundamental"