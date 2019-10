Fiscalía 'acusa' a Zapata y pide que se inicie el juicio

La investigación del caso ganancias ilegítimas que involucra a Gabriela Zapata, exnovia de Evo Morales, y otras seis personas fue presentada por la Fiscalía de Distrito de La Paz y la misma no contempla ningún cargo contra el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana.



Un concurso de al menos seis delitos fueron expuestos por el fiscal de distrito, Edwin Blanco, quien dijo que después de la valoración de los indicios no se encontró ninguna responsabilidad en el titular de la esa cartera de Estado. Se solicita el inicio del juicio.



Zapata había suministrado el número de teléfono de Quintana con quién dijo mantuvo una comunicación permanente y que él sabía de todas sus reuniones en la Unidad de Apoyo a la Gestión Social. Aunque luego rectificó sus acusaciones.



La Fiscalía no precisó de dónde obtuvo el dinero Zapata y los vínculos que hubo con otras autoridades de Gobierno. Se presume que dentro del proceso judicial se presenten las pruebas que involucran a la exgerente de la firma China CAMC en los ilícitos.



Los datos de la Fiscalía indican que "se planteó la acusación contra la exjefa de la Unidad de Gestión Social del Ministerio de la Presidencia, Cristina Choque, por los delitos de: asociación delictuosa; uso indebido de influencias; incumplimiento de deberes y uso indebido de bienes y servicios públicos, también en grado de autoría por permitir que Zapata utilice las oficinas y movilidades de ese despacho para fines ilícitos.



En grado de autoría también fue acusado el exfuncionario de la Unidad de Gestión Social, Jimmy Morales, por los delitos de asociación delictuosa; incumplimiento de deberes; y uso indebido de bienes y servicios públicos, al realizar un depósito de 30.000 dólares a la cuenta de Zapata.



También acusó formalmente a Ricardo Abelardo Alegría Sequeiros por los delitos de: asociación delictuosa; legitimación de ganancias ilícitas, ambos en grado de autoría, por realizar entre noviembre de 2013 y febrero de 2014, cinco depósitos bancarios que suman cerca de 10.000 dólares a la cuenta de Zapata.



Además se procesa a Carlo Marvin Ramírez Aramayo, socio de Zapata, por los delitos de asociación delictuosa, en grado de autoría, además de uso indebido de bienes y servicios públicos, en grado de complicidad y finalmente a Wálter Zuleta, abogado de Zapata, por los delitos de asociación delictuosa por sostener reuniones en la Unidad de Gestión Social con los coimputados. Entregó 50.000 dólares a una tercera persona.