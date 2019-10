Evo cuestiona calidad de la formación profesional

El presidente Evo Morales criticó la calidad de la formación profesional que imparten algunas universidades bolivianas en su discurso pronunciado en la Feria Nacional de Investigación, Ciencia y Tecnología Buenas y más Ideas en La Paz, porque constató que existen carencias para elaborar proyectos y cree que se ahonda mucho en la teoría.



"La semana pasada me acerqué a algunas universidades para pedir proyectos a diseño final para obras como caminos e industrias, pero me dicen que no tienen teodolito o les falta alguna tecnología y entendí que no tiene capacidad", manifestó el mandatario en su discurso.



El mandatario dijo que constató que faltan muchas cosas en las universidades para hacer un proyecto a diseño final y cuestionó la calidad de la formación que imparten las casas superiores de estudio.



"Qué clase de profesionales van a salir sino tienen materiales para enseñar. Tal vez es mucha teoría sin práctica", criticó.



Maestrías para mejores profesionales



Morales lamentó que solo 10 profesionales fueron admitidos en las mejores universidades universidades del mundo para realizar maestrías en el programa de becas de impulsa el Gobierno.



"Calificaron 50 profesionales para las becas y solo fueron aceptados 10. Las famosas universidades consideran que los profesionales (bolivianos) no tiene capacidad para realizar esos estudios", indicó.