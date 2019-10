¿Qué fue lo que sucedió en la Alcaldía de El Alto?

1. ¿Quiénes se movilizaron?



La marcha fue convocada por la Federación de Padres de Familia de El Alto (Fedepaf) para las 08:00 de este miércoles. Esta organización agrupa a los progenitores de aproximadamente 455 unidades educativas fiscales de los 14 distritos del municipio alteño.



La movilización, que se anunció debía ser pacífica, fue convocada el pasado lunes, día en el que además se sumó el apoyo de la Federación de Juntas Vecinales de El Alto.



2. ¿Por qué se movilizaron?



Los padres de familia se movilizaron exigiendo a la Alcaldía de El Alto que se mejore la infraestructura educativa y se hagan refacciones en las escuelas y colegios de los 14 distritos. Una demanda que venía desde inicios de año y se intensificó con el inicio de labores escolares.



El lunes, el Concejo Municipal de El Alto promulgó una ley municipal de emergencia para intervenir de inmediato en las unidades educativas que más necesidades requerían destinando 2 millones de bolivianos para este propósito.



Sin embargo esto no convenció a la dirigencia de los padres de familia y ratificaron la convocatoria a la movilización..



3. ¿Qué sucedió durante la movilización?



La marcha tenía el objetivo de llegar hasta la Alcaldía de El Alto para protestar en contra de la alcaldesa Soledad Chapetón. La movilización llegó al lugar aproximadamente a las 10:00 por lo que todos los funcionarios se encontraban trabajando con normalidad en el lugar.



Un grupo de vándalos, en su mayoría jóvenes y adolescentes, que había acompañado la marcha, desbordó a los padres de familia y decidió atacar por la fuerza las oficinas de la Alcaldía. Ingresaron por la planta baja del edificio y procedieron a la quema.



Una funcionaria del municipio relató a Efe que los manifestantes comenzaron a quemar documentos de una oficina jurídica (Unidad de Transparencia) que estaba en la planta baja y después subieron al tercer piso a hacer lo mismo con la documentación financiera de la Alcaldía. Además se quemaron muebles y otros equipos.



La desesperación hizo presa de los funcionarios, el fuego, que había comenzado en el interior del edificio empezó a generar gran cantidad de humo. Los trabajadores empezaron a escapar por las ventanas del edificio. Seis de ellos no lograron salir del lugar y murieron asfixiados.



4. ¿Cuál fue el papel de la Policía?



Henry Contreras, uno de los responsables de comunicación de la Alcaldía alteña, denunció que se solicitó desde tempranas horas que haya resguardo policial a las oficinas de El Alto debido a que se conocía desde el lunes que llegaría una protesta masiva al lugar. La respuesta fue negativa.



Las emisoras paceñas radio Fides y Erbol señalan que la Policía llegó

dos horas después de que se iniciaron los desmanes en el lugar, y cuándo el fuego ya se había iniciado al interior de las oficinas de la Alcaldía.



La primera autoridad en pronunciarse fue el viceministro de Régimen Interior, Marcelo Elío, que negó una intervención policial tardía e identificó de inmediato a la oposición como la responsable de un "autoatendo".



Por la tarde, el comandante de la Policía Nacional, Edgar Tellez, aseguró que para este miércoles se tenía previsto acciones para evitar cualquier hecho de violencia vinculada a la marcha pero al mismo tiempo se habían destinado efectivos a tareas destinadas al referendo. Rechazó cualquier responsabilidad de la Policía en las muertes y recalcó que no fueron producto de una intervención violenta.



El diario digital Oxígeno informó que los familiares de las victimas anunciaron que presentarán una querella contra la Policía por haber denegado auxilio a las oficinas asediadas.



5. ¿Qué respondió la alcadesa?



Tras los hechos luctuosos, Soledad Chapetón, alcaldesa de El Alto por el partido opositor Unidad Nacional (UN), decretó el duelo municipal por 30 días y responsabilizó de forma directa al Gobierno por los hechos sucedidos este miércoles.



“Lo hicieron con este objetivo para poder quemar todas las evidencias que había en contra de los manipuleos y los actos de corrupción que se han gestado en la anterior gestión”, dijo.



En criterio de la autoridad el objetivo era acabar documentación vinculada a los procesos en contra del exalcalde de El Alto, Edgar Patana, acusado de corrupción y en la actualidad con detención preventiva en la cárcel de San Pedro en La Paz, y algunos de sus colaboradores.



6. ¿Qué respondió el Gobierno?



El ministro de Gobierno, Carlos Romero, optó por no especular sobre cuáles fueron los responsables de los hechos y lamentó que una protesta pacífica haya desembocado en hechos de violencia. Criticó además a aquellos que están politizando este hecho.



La autoridad aseguró que desde su despacho pedirán que "la investigación sea acelerada y esclarecedora de todo lo acontecido en la ciudad de El Alto".



La autoridad además aseguró que este hecho no tendría por qué comprometer la realización del referéndum del domingo ni las tareas asignadas a la Policía.