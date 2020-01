Carlos Villagrán desmiente que dejará de interpretar a 'Kiko'

La noticia de la supuesta decisión de Carlos Villagrán de finalizar sus actuaciones como Kiko saltó esta semana a portales internacionales. Sin embargo, hoy, el actor salió a desmentir los rumores.

"Es mentira... hasta mis hijos me hablaron diciéndome 'oye papá ni siquiera a nosotros nos avisaste, pero ni yo lo sabía", sustuvo el mexicano. La información difundida ayer había sido confirmada por Ángel Villagrán, un sobrino que se había hecho pasar por su hijo en una entrevista con la agencia de noticias Notimex.

Según Carlos, Ángel es el hijo de su hermana. "Vivió conmigo desde que era niño y me llamaba papá... hace mucho tiempo me dijo si le permitía usar el apellido Villagrán, le contesté que sí, pero después vi que hacía cosas que no debía y decidí que ya no", contó el actor.

Asimismo, su hija, Samantha Villagrán se quejó de su molesto y problemático familiar. "Esta persona que dio la entrevista se hace pasar por Ángel Villagrán como hijo, pero es sobrino. Ha provocado que muchos empresarios le hablen para confirmar si cancelan fechas, obviamente no se retira", dijo la hija del intérprete mexicano.