Muere un toro tratando de salvarse del fuego

Un toro en Museros (Valencia) muere a los pocos segundos de ser embolado. Este hecho trágico no es anecdótico. Es habitual que los toros, asustados y tratando de deshacerse de las bolas de fuego atadas a sus astas, se golpeen a sí mismos moviendo bruscamente la cabeza de un lado a otro, contra el suelo, contra las paredes o los barrotes de protección de los participantes. Cada año mueren toros en España a causa de estos terribles impactos. La zona de mayor actividad y tradición popular comprende las provincias de Castellón y Valencia en la Comunidad Valenciana, y la provincia de Tarragona en Cataluña. ¡Únete a nuestra lucha contra los correbous! www.correbous.orgHazte socio/a de AnimaNaturalis: http://bit.ly/sociosANPosted by AnimaNaturalis España on Martes, 13 de octubre de 2015