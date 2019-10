Esposa del Contralor del Estado trabajó en el Fondo Indígena

Gloria Zamorano, esposa del Contralor General del Estado, Gabriel Herbas, trabajó por cinco meses en 2009 dentro del Fondo de Desarrollo Indígena Originario Campesino (Fondo Indígena), pero no fue incluida dentro de la auditoría por el desfalco de 71 millones de bolivianos. El Contralor lo admite, pero niega conflicto.



"La señora Gloria Zamorano había sido la directora de la Dirección Administrativa Financiera (DAF) cuando la señora Elvira Parra (una de las investigadas) fue Directora del Fondo Indígena. Lo correcto es que el Contralor debiera haber incluido en el proceso a su esposa", afirmó Alejandro Nogales, abogado de una de las dos aprehendidos.



El jurista sostuvo que la cónyuge de la autoridad fue la DAF y tiene un alto grado de responsabilidad en la ejecución de proyectos, por lo que les parece, como defensa, muy irregular su exclusión en la denuncia.



El Contralor lo admite



Al respecto, el Contralor General admitió que su esposa fue parte del Fondo Indígena, pero señaló que solo trabajó en esa instancia entre julio y noviembre de 2009, periodo en el que no se ejecutaron proyectos ni desembolsos.



"Efectivamente, mi esposa trabajó en el Fondo Indígena, pero fue un breve tiempo. El desembolso de los recursos al Fondo se dio un año después y eso lo pueden ver en los informes que he entregado a los medios de comunicación", explicó Herbas, según difundió radio Erbol.



Herbas denunció ante el Ministerio Público un daño económico contra el Estado de 71 millones de bolivianos en 153 proyectos del Fondo Indígena, proceso por el cual hoy fueron aprehendidos Elvira Parra y Marco Antonio Aramayo, exdirectores ejecutivos.



Convocan a interventora



El senador Óscar Ortiz, presidente de la Comisión de Naciones y Pueblos Indígenas de la Cámara de Senadores, dijo que la interventora del Fondo Indígena, Larissa Fuentes fue convocada por dicha Comisión, para este miércoles, con el fin de aclarar las denuncias de corrupción en la entidad, además del daño económico provocado al Estado por proyectos no concluidos o inexistentes.



La convocatoria se da a una semana de que Larissa Fuentes fuera posesionada como interventora del Fondo Indígena por la ministra de Desarrollo Rural, Nemesia Achacollo, con la misión de transparentar la gestión, encarar procesos judiciales y ajustes administrativos para la fiscalización y hacer seguimiento y cierre de los proyectos aprobados y financiados por el ente estatal.