Sony presenta sus nuevos sistemas de audio

La firma japonesa de electrónica Sony, presentó hoy (31 de enero) en Bolivia sus nuevo equipos de audio. Los artefactos presentan mejoras en sus diseños, mayor conectividad y entretenimiento.

"Contamos con una línea de equipos de sonido multiuso, que sirve para ver películas, armar una fiesta en casa, cantar karaoke con los amigos o simplemente transferir las canciones de los CD's antiguos al formato MP3", señaló Luis Fernando Villavicencio, subgerente comercial de Sony Bolivia. (más detalles en el vídeo que acompaña esta nota)

Los equipos pueden ser controlados desde un smartphones gracias a la aplicación SongPal. Los modelos con los que Sony quiere conquistar el mercado boliviano son los MHC V77-V44-V11, GTK XB7 y SRS-XB2.

El MHC V77 que, también funciona como un cine en casa (tiene un lector de DVD) tiene un precio aproximado en el mercado nacional de $us 550; el GTK-XBT7, que cuenta con tecnología Extra Bass cuesta entre $us 350 y $us 400; y el SRS-XB2, que es un altavoz inalámbrico portátil, tiene un precio de $us 180,