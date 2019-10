14 millones de usuarios ya tienen el Windows 10

Más de 14 millones de dispositivos instalaron durante las primeras 24 horas de su lanzamiento la última versión del sistema operativo de Microsoft, Windows 10, informó la empresa tecnológica con sede en Seattle, Estados Unidos.



Yusuf Mehdi, uno de los vicepresidentes de Windows, aseguró en el blog de la compañía que se trata de una "demanda sin precedentes".



El lanzamiento de la última actualización del programa estrella de Microsoft se está realizando de forma escalonada.



Los primeros que han accedido a la nueva versión son las personas que se han registrado para el plan Windows Insider y "reservaron" una copia hace ya varias semanas.



El nuevo sistema operativo es gratis para los usuarios que tengan instaladas las versiones de Windows 7 y 8.1.



Críticas positivas a la actualización



La actualización ha recibido críticas mayoritariamente positivas entre los expertos en tecnología de diarios como The New York Times y The Wall Street Journal, que mencionan que las nuevas funciones de Windows 10 hacen que "valga la pena" la actualización.



Microsoft busca con esta última actualización mantener la relevancia en el mundo de los dispositivos móviles controlado por Apple y Google.



La empresa tecnológica ofreció la actualización de forma gratuita con el objetivo de lograr 1.000 millones de usuarios de Windows 10 en los próximos dos años.



Nuevas funciones del nuevo Windows



Entre sus nuevas funciones está el nuevo navegador Edge, así como la versión para ordenadores de Cortana, la asistente de voz equivalente a Google Now y a Siri, de Apple.



Windows 10 reintroduce el menú de inicio (Start) a través del que los usuarios podrán acceder a las aplicaciones y funciones que más utilizan y que había desaparecido en la actualización anterior del sistema operativo, el impopular Windows 8.



Windows 10 ofrece también la opción de reorganizar y cambiar el tamaño de los iconos.



Además, ofrece a los usuarios la opción de acceder a sus dispositivos mediante reconocimiento facial, del iris, o la huella digital, lo que evita el tener que introducir contraseñas.



¿Cuánto espera recaudar Microsoft?



Microsoft dijo en abril que espera ingresar alrededor de 15.000 millones de dólares este año por la venta de Windows.



La empresa cobra tarifas a los fabricantes de ordenadores que instalan Windows en sus nuevos dispositivos y también obtiene ingresos por la venta de su software a grandes empresas y organizaciones.



Según los datos divulgados en abril, los ingresos por la venta de Windows a los consumidores suelen ser alrededor de una tercera parte de los ingresos totales de la empresa, lo que representa entre 4.000 y 5.000 millones de dólares, entre un 4 % y un 5 % de los ingresos totales de la empresa en los doce meses que finalizaron el 30 de junio.

?