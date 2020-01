Cívicos de Santa Cruz proponen un censo de sin tierras

El presidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz, Roger Montenegro, informó que ante las constantes denuncias de invasiones de predios productivos y fiscales se tomó la decisión de realizar un censo de personas que viven en el departamento de Santa Cruz que no tengan tierras.



Montenegro, junto al líder de los cívicos de las 15 provincias de Santa Cruz, Alberto Añez, indicó que de momento no tienen la información exacta sobre tierras fiscales disponibles; sin embargo, se comprometieron en pedir un informe al Inra para tener con exactitud la cantidad de los predios a disposición.



“Se está defendiendo la tierras productivas que producen alimentos y empleos, se apunta a tierras a tierras fiscales”, aclaró Montenetro.



En tanto, Añéz aseguró que se están enviando libros a las 15 provinciales para que los municipios y cantones empiecen a recolectar firmas para poder acceder a tierras fiscales en el departamento.



“Hemos visto que el Gobierno ha hecho entrega de tierras a favor de inmigrantes que vienen de otras regiones, es tiempo de sugerirle al Gobierno que las 15 provincias queremos hacer un censo de los sin tierra en Santa Cruz, nacidos y no nacidos para que sean beneficiados de tierras”, señaló.



Añadió que una vez se tenga los datos del censo de los sin tierra en Santa Cruz se dialogará con el INRA, se verá cómo puede realizar la dotación y los requisitos para que tengan acceso a tierras fiscales.