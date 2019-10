EEUU prepara una nueva ley de control de armas

Los demócratas del Senado de EEUU desvelarán hoy una lista de principios para el control de armas con la que esperan sentar las bases de una nueva legislación sobre el problema, una semana después del último tiroteo masivo en el país, donde murieron diez personas y nueve resultaron heridas.



Según adelantó el diario The Washington Post, la propuesta incluye la imposición de controles de antecedentes para la venta de armas en internet y en ferias, la expansión de la base de datos de compradores y la aplicación de medidas estrictas contra el mercado ilegal de armamento.



Mayor frustración de Obama



El presidente de EEUU, Barack Obama, ha dicho en varias ocasiones que su mayor frustración como mandatario ha sido el fracaso de sus esfuerzos por ampliar el control de la venta y posesión de armas en el país.



En 2013, tras la matanza en la escuela Sandy Hook de Newtown (Connecticut), donde fueron asesinados a tiros 20 niños y 6 mujeres, el Congreso debatió un conjunto de medidas para reformar la legislación de control de armas.



No obstante, los legisladores ni siquiera aprobaron la medida que generaba más consenso: un sistema de verificación de antecedentes para impedir que las armas llegaran a los criminales o a las personas con problemas de salud mental.



El nuevo intento de legislación está impulsado por los senadores demócratas Chuck Shumer y Debbie Stabenow, y se presenta justo un día antes de que Obama visite Roseburg (Oregón) para reunirse con los familiares de las víctimas del tiroteo del pasado jueves en un centro de educación superior.



El plan pretende ampliar el sistema de verificación de antecedentes para que incluya los informes de violencia doméstica y evitar cualquier compra de armas hasta que se complete un examen exhaustivo de seguridad, además de vetar la adquisición de armamento destinado para terceros que no puedan comprarlo legalmente.



Schumer y Stabenow confían en obtener los votos de prácticamente todos los demócratas del Senado cuando impulsen su plan, pero su futuro es complicado en un Congreso controlado en ambas cámaras por los republicanos.



Uno de los republicanos más influyentes del Senado John Cornyn ha propuesto ya una ley que alentaría a los Estados a proporcionar más información sobre los individuos con problemas mentales para incluirla en una base de datos federal.



Muchos demócratas, entre ellos Obama, denuncian que la Asociación Nacional del Rifle (NRA) y la industria armamentística han impedido el avance de la legislación de control de armas, porque financian las campañas de muchos candidatos republicanos al Congreso y evitan así cualquier voto a favor de esas propuestas.



En una comparecencia la semana pasada tras el tiroteo en Oregón, Obama reclamó un "cambio político" sobre el tema de las armas.

"Para eso va a hacer falta que el pueblo estadounidense, individualmente, ya sean demócratas o republicanos o independientes, cuando decida votar por alguien tome una decisión sobre si esta causa de (parar las) muertes continuas de gente inocente debería ser un factor relevante en su decisión", sostuvo Obama.



"Si ustedes creen que este es un problema, entonces deberían esperar que los representantes que elijan reflejen sus ideas", agregó.

?