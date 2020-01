Maritza Rodríguez: “El amor une cualquier cosa”

Entra todos los días a los hogares bolivianos al protagonizar Silvana, sin lana, la telenovela que se emite por Unitel. Sociales&Escenas conversó con Maritza Rodríguez, la exreina de belleza colombiana que hoy es una de las actrices más bellas de Telemundo.



¿Cómo es tu relación con Bolivia?

Nunca he estado en su país, ojalá tenga la oportunidad de visitarlos y conocerlos. A la única boliviana que conozco es a la diseñadora Rosita Hurtado y creo que es la mejor representante que pueden tener, ya que es una mujer dulce, bondadosa y talentosa. Si todos los bolivianos son como ella, entonces son maravillosos.



¿Qué satisfacciones te ha traído Silvana, sin lana?

Muchas. Carlos Ponce es un gran compañero de trabajo. Nos conocemos mucho, creo que la experiencia de haber trabajado antes (en Perro amor) nos hizo romper el hielo y creó una confianza muy sólida.



La telenovela aborda con humor las diferencias sociales que hay en los países latinoamericanos. ¿Cómo afrontarías una situación como la que viven los protagonistas?



Ellos dan un lindo ejemplo de lo que podemos ser los seres humanos. Lo más importante es lo que hay dentro de los corazones y el resto es cuento. El amor une cualquier cosa, y no solamente ese amor de pareja, sino el amor entre amigos y compañeros. Las relaciones deben estar basadas en la verdad. Silvana y Manuel fueron honestos y respetuosos con lo que sentían.



Sos una de las actrices más bellas de la televisión latina, pero después de ser madre y llegar a la consagración artística, ¿qué es la belleza para ti?



Siento que es algo que no acaba. Es una búsqueda de mantener la armonía en tu interior. Traspasa todas las cosas físicas. Mientras más indagas en cómo crear un universo en el que estás tranquila y plena, la belleza florece.



¿Qué mensaje le das a las mujeres que se someten a tratamientos extremos y peligrosos para tratar de verse como tú en la pantalla?



Jamás he imaginado que alguien quiera verse como yo. Por lo general los seres humanos no estamos conformes con lo que tenemos. Nunca vas a estar como quieres. Pero todo en la vida es un balance. Si tienes una buena alimentación, haces ejercicios y una cirugía te ayuda, no está mal, pero no puedes dejar todo en un tratamiento extremo. Ojalá que si buscamos lucir bien sea para que cada uno se sienta bien consigo mismo y no para ser aceptado.



¿Qué planes tienes para tu carrera en el 2017?



Estoy estudiando mucho la parte espiritual, quiero conocer cómo funciona el alma para ser una persona mucho más consciente de la vida. Quiero estar más en el rol de madre, quiero crecer con este canal de YouTube, escribir pronto mi libro y tener mi propio programa