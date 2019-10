Calles aledañas a la Virgen de Cotoca y 2.º anillo están despejadas

En el segundo día de la prohibición del giro a la izquierda en la intersección del segundo anillo y Virgen de Cotoca, no se ha notado grandes problemas a excepción de algún conductor desorientado que ha intentado hacer la antigua maniobra, pero que ha sido alertado por los policías y el personal de la Alcaldía que controla el cruce, en especial en las horas pico.



Donde se temía que haya mayor problema era en la calle Bahía y segundo anillo, por ser la puerta del colegio Juan Wesley, pues la vía fue habilitada para ser uno de los desvíos de los motorizados que vienen de la Virgen de Cotoca y deben ingresar al segundo anillo.



Los fiscalizadores municipales se apostaron en el lugar orientando a los padres en sus vehículos, porque estaban acostumbrados a hacer malos parqueos momentáneos. Algunos padres dijeron no estar de acuerdo con los cambios porque ya no pueden estacionar sus vehículos como antes, para dejar o recoger a sus hijos del colegio. No obstante, otros que utilizan micros dijeron que la medida es acertada.



Avenida Guapay (Canal Cotoca)



La otra intersección, la del segundo anillo y Guapay (Canal Cotoca), tampoco presenta mayores problemas. En ese cruce los tiempos se rebajaron de cuatro a tres, es decir, está prohibido girar a la izquierda en ambos sentidos de la circulación del segundo anillo, no así para los vehículos que llegan desde la Guapay o desde la Charcas, pues pueden girar a la izquierda.



El personal de vigilancia de la municipalidad se quedará una semana más en ambos cruces hasta lograr que los conductores tomen conciencia de que deben girar por las calles correctas para evitar los embotellamientos.