Helen Aponte pronto tendrá a su quinto corazoncito

Helen Aponte fue modelo de importantes empresas, reina de belleza con las coronas Miss Beni 2003 y semifinalista del Miss Mundo en China, conductora de TV y abogada, pero ser madre es lo mejor que le ha pasado en esta vida. Y quizá en la otra también (bromea).



Ni el modelaje ni el reinado ni la pantalla ni las leyes pudieron atraparla. Solo pudo la maternidad. A ella le encanta ese rol y ni se le ha pasado por la cabeza dejar de serlo, ¡jamás!

Concibió a Mario (12), Rosa Teresa (10), Rosa Elena (8) y Bruno (7). Con todos ellos, es feliz, pero quiere más retoños en su vida. Seis hijos, para ella, sería un número ideal. Dentro de poco tiempo dará a luz a una niña o quizá a un niño.

El bebé ha sido un poco tímido para mostrarse por completo y es por eso que hasta ahora no sabe qué sexo tendrá. "Unos me dijeron que será mujercita y otros, varoncito. No sé qué creer", bromea. Y muy dentro de ella, sabe que eso es lo que menos importa.



En mayo vendrá su quinta alegría, pero en septiembre llegará otra más. Se subirá al altar otra vez (ya lo hizo en otras dos ocasiones) de la mano de Adam Taylor (39), un australiano que la tiene enamoradísima desde finales de 2015.



Él es empresario, chef y su futuro esposo, con el que se casará en una ceremonia extremadamente íntima (tanto que no quiere compartir el día ni el lugar).

“Ya tengo cuatro niños (de sus anteriores relaciones), pero me siento como una mamá primeriza, porque luego de seis años volví a embarazarme”, dice la morocha sexi de 32 años.



Cuando Helen era peladinga, no quería ser madre, ahora es el 'trabajo' que más ama.

La exreina de belleza se divorció dos veces y confiesa que desde hace 11 años (cuando nació su primer hijo) descubrió el significado de "amar incondicionalmente". Aprendió a cambiar pañales, amamantar y ayudar a sus niños en las tareas del ‘cole’.

Cuando llegaron tres bebés más, la exmodelo y ahora dueña del restaurante Sushi Tren tuvo que cambiar un vehículo pequeño por otro más grande y con tres hileras de asientos.



“Ahora ando como la ‘mamá gallina’, no me gusta desprenderme de mis hijos, los llevo conmigo a todas partes, hasta al trabajo, cuando me toca supervisar las agencias del restaurante”, comenta.

Pero todo el trabajo de la crianza no lo hizo sola, tuvo dos ángeles guardianes.

“Mis padres (Teresa Saucedo y Mario Aponte) han sido de mucha ayuda. Mi mami me ayudaba a cuidarlos y mi padre tuvo la paciencia y el amor para enseñar a caminar a dos de mis pequeños”, cuenta.

La jornada de una ‘súper mamá’

El ajetreo en casa de Helen empieza desde muy temprano; tiene que prepararle el desayuno a sus retoños, vestirlos y llevarlos al colegio. ¡Son cuatro! Y aunque la exmiss sabe que esta rutina se intensificará dentro de poco, sigue firme en su decisión de completar la media docena de corazoncitos, ya que ellos son su razón de vivir