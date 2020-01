Piden a la alcaldesa chilena no visitar Bolivia

La diputada de Chile, Paulina Núñez, recomendó este viernes a la alcaldesa de Antofagasta, Karen Rojo, a actuar con "responsabilidad" y no viajar a Bolivia.

Rojo tiene previsto realizar una visita oficial a la ciudad de Cochabamba, ante esta situación, el presidente de Bolivia, Evo Morales, la invitó a Palacio Quemado para reunirse.

"Ella debe entender que con Bolivia tenemos un conflicto jurídico en La Haya y su actitud no ayuda en este momento. Ella debe darse cuenta que Evo Morales no quiere mar, quiere Antofagasta, y no podemos dar un espacio para que él avance un milímetro en sus afanes", manifestó la diputada Núñez.

Según el diario chileno 24 Horas, la parlamentario chilena considera que la visita de Rojo a Bolivia solo beneficiará al presidente boliviano, Evo Morales y no al municipio chileno de Antofagasta.

"Por el bien de nuestro norte, por el bien de Antofagasta, señora Karen Rojo, no vaya a Bolivia", puntualizó Núñez, según 24 Horas.