7 estrenos de películas imperdibles en 2016

Las salas de cine reventarán este 2016 con las películas que tienen en gran expectativa a los amantes del séptimo arte. Las últimas producciones de directores como Quentin Tarantino o los hermanos Coen están en la lista.



Mira cuáles son estos 7 estrenos y sus adelantos:



1. The revenant (El renacido) de Alejandro González Iñárritu



En 1820, un hombre - Leonardo Di Caprio - que vive en las montañas resulta herido de muerte por el ataque de un oso y sus compañeros lo abandonan en el bosque. Soprendentemente, logra reponerse de sus heridas y trata de vengarse de quienes lo abandonaron a su suerte..

2. ¡Ave César! de Joel y Ethan Coen



El sello de los hermanos directores Coen ya es promesa suficiente y el elenco es de primera: George Clooney, Josh Brolin y Scarlett Johansson, entre otros. La comedia retrata la industria del cine de Hollywood en la Edad de Oro, los años 50. ¡Imperdible!,

3. The hateful eight (Los odiosos ocho) de Quentin Tarantino



El filme cuenta la historia de una caravana repleta de variopintos personajes que, después de la Guerra Civil de Estados Unidos, es desviada a causa de un gran temporal de nieve y deben esperar que éste pase en un un salón en el medio de la nada. La tensión entre ellos no tardará en surgir.?,

4.The danish girl ( La danesa) de Tom Hooper



Ambientada en Dinamarca en los años 20 y basada en la novela de David Ebershoff, cuenta la historia real del pintor danés Einar Wegener, el primer hombre que se hizo una operación quirúrgica de cambio de sexo.

5. Carol de Todd Haynes

Está basada en la novela de Patricia Highsmithc y cuenta la inspiradora historia de dos mujeres que se atreven a abandonar sus infelices vidas para aventurarse en una nueva relación amorosa. Está ambientada en Nueva York en 1952.,

6. La juventud de Paolo Sorrentino



Fred y Mick son dos viejos amigos que están de vacaciones en un elegante hotel al pie de los Alpes. Fred es un compositor retirado y Mick aún trabaja. Ambos tienen 80 años de edad y rememoran su vida y el tiempo que les queda. Actúan también Michael Caine, Harvey Keitel, Jane Fonda, Rachel Weisz y Paul Dano.,

7. Steve Jobs de Dany Boyle



Ya está en las salas bolivianas de cine. En la nueva película de Dany Boyle, Michael Fassbender encarna al genio de Apple y el filme se centra en el lanzamiento de tres productos de la marca y la relación de Jobs con su hija. Kate Winslet completa el reparto.