Viceministro califica a la sequía como la peor

Según el reporte del Gobierno, el país es azotado por una de las peores sequías de su historia, aunque los rigores de ese fenómeno climático no han afectado aún grandemente ni a la ganadería ni a la agricultura.



"Es la peor sequía, no hay punto de comparación con lo que estamos viviendo ahora, porque no solo afecta al Chaco, también al altiplano de Potosí, Oruro, La Paz, y en los valles", dijo Oscar Cabrera, viceministro de Defensa Civil.



Acotó que en la parte agrícola son 290.000 hectáreas y 360.000 cabezas de ganado afectadas, aunque haciendo una comparación con el total no pasa del 6,4% y la producción de todo el país llega a 4.000.000 hectáreas. "Por el momento, la sequía no va a incidir en la falta de productos en los mercados y la especulación de precios", agregó.



La versión, coincide con un informe del Banco Central que sostiene que a pesar de la sequía la tasa de inflación para este año se ajustó a la baja de 5,3% a 5%.



El informe del viceministro de Defensa Civil surge a más de un mes de que el ministro de Desarrollo Rural, César Cocarico, señalara que la sequía se registró en los nueve departamentos del país y en 141 de los 339 municipios.



Cocarico, en esa primera evaluación, ya mencionó que este fenómeno era la peor en los últimos 25 años.



Para atenuar los efectos de la sequía, la oficina de Defensa Civil desplazará 15 cisternas al Chaco para garantizar el suministro de agua, especialmente para el ganado, según Cabrera.



El Gobierno anticipó a principios de agosto un presupuesto inicial de 48 millones de bolivianos (6,9 millones de dólares) para enfrentar problemas de sequía, para perforación de pozos.



Por su parte, el presidente Evo Morales, indicó que la sequía se sentiría si faltara alimentos. "Hay mucha carne, hemos exportado. Tenemos problemas de maíz por primera vez. Pero, no tenemos problemas de arroz ni de azúcar", afirmó Morales.