Condenan a revista por decir que Rihanna estaba embarazada de DiCaprio

La Justicia francesa condenó este lunes a la revista del corazón "Oops!" a pagar al actor estadounidense Leonardo DiCaprio 8.000 euros (8.780 dólares) en concepto de daños e intereses tras haber afirmado que había dejado embarazada a la cantante Rihanna, informaron medios franceses.



El titular, publicado el pasado 13 de mayo, no dejaba lugar a dudas: "Rihanna embarazada de Dicaprio. Él no quiere reconocer al niño", aseguraba el reportaje, que acompañaba el texto de fotos de las dos estrellas.



El Tribunal de Gran Instancia de París, según la prensa, consideró que la revista francesa no aportaba ningún elemento que permitiera acreditar la veracidad de la supuesta exclusiva.



El actor llevó a "Oops!" a los tribunales por información falsa y publicación de fotos tomadas en el marco de su vida privada, y reclamaba, según afirmó en junio el periódico británico "Daily Mail", 18.000 euros (19.755 euros) de indemnización.