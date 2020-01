¿Por qué al rascarse pica más?

Te has dado cuenta que por mucho que uno intente contenerse cuando te pica alguna parte de tu cuerpo, una vez que inicias el rascado hay que prepararse para estar un buen rato, porque, lejos de calmarnos, la mayor parte de las veces el picor continúa e incluso con más intensidad.



Esto no es ningún expediente X ni un fenómeno aislado. De hecho, hay científicos que han estudiado por qué sucede y han dado con la tecla del asunto, señala el diario español EL PAÍS. El picor es una sensación molesta, que crea disconformidad y que tradicionalmente se ha asociado con el dolor. Sin embargo, investigaciones recientes han concluido que el prurito se debe, en realidad, a un proceso neurológico.



La sensación comienza por una alteración externa: es la respuesta de la piel a algo que la irrita o produce alergia. Así, esta señal llega al cerebro, generando el escozor. “Ante el picor, el efecto de rascado crea inflamación y un cierto dolor que engaña al sistema nervioso y lo calma”, explica la doctora Nayra Merino, dermatóloga del Hospital Quirón y de las clínicas DermaMedicin en Tenerife, y miembro de la Academia Española de Dermatología y Venereología (AEDV). Al rascarse en la epidermis (capa externa de la piel), se bloquean las terminaciones nerviosas que han mandado la información del prurito a la médula espinal. Pero lo que en un principio parece que ha funcionado al reducir la sensación de picor… es una burda mentira.



Un equipo de investigadores de la Universidad de San Luis en Estados Unidos, liderado por el doctor Zhou-Feng Chen, se puso manos a la obra y publicó sus resultados en la revista Cell. El hecho de rascarse inflama la piel y provoca que vuelva el dolor. Incluso con más fuerza. ¿Cómo? Al generarse, tras el bloqueo de las terminaciones nerviosas, una cantidad mayor de serotonina, el neurotransmisor que envía al cerebro la señal de dolor. Conclusión: al rascar, no solo erosionamos la piel, como indica Merino, sino que alimentamos el mensaje de malestar (y picor) que percibe nuestro cerebro.



Los científicos lo comprobaron con ratones, en los que, tras reducir los niveles de serotonina, el picor desaparecía. Sin embargo, la biomolécula no se puede eliminar del organismo humano, porque regula funciones tales como la temperatura del cuerpo, el deseo sexual o la sensación de saciedad al comer, informó El País.