Comienza la 88 edición de los premios Óscar

La 88 edición de los premios Óscar dio comienzo hoy en el Dolby Theatre de Hollywood en Los Ángeles con el comediante Chris Rock como presentador de la gala.



El filme "The Revenant", con doce candidaturas, parte como uno de los favoritos para el principal galardón de la noche, el de mejor película, mientras que su realizador, el mexicano Alejandro González Iñárritu, aspira a hacerse con su segunda estatuilla consecutiva al mejor director.



También se presentan como grandes candidatas al premio a mejor película los largometrajes "Spotlight" y "The Big Short".



Por detrás de "The Revenant", los filmes "Mad Max: Fury Road" y "The Martian" son los que más candidaturas tienen a los premios de la Academia de Hollywood, con diez y siete menciones, respectivamente.



Además, "The Revenant" podría coronar por tercera vez seguida al director de fotografía mexicano Emmanuel Lubezki, que batiría así un récord histórico, mientras que el también mexicano Martín Hernández aspira al Óscar de mejor edición de sonido junto a Lon Bender por su trabajo en esa cinta.



Por otro lado, el filme colombiano "El abrazo de la serpiente", de Ciro Guerra, luchará por el Óscar a mejor película en lengua extranjera, en tanto que el brasileño Alé Abreu tratará de dar la sorpresa en el campo de mejor película de animación con "Boy and The World".



Asimismo, el chileno Gabriel Osorio luchará el Óscar al mejor cortometraje de animación con "Historia de un oso".



Por su parte, el diseñador español Paco Delgado defenderá su trabajo en la película "The Danish Girl" para apuntarse la estatuilla al mejor vestuario.