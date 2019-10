Achacollo renuncia como ministra de Evo Morales

Nemesia Achacollo renunció hoy a su cargo como ministra de Desarrollo Rural y Tierras, tras las constantes acusaciones en su contra por el millonario desfalco en varios proyectos del Fondo Indígena. Dijo que se defenderá ante la justicia ordinaria.



"Decirle a mi presidente, no hemos cometido ningún delito. Yo sigo con mi convicción firme y mi lealtad al proceso de cambio, especialmente a esta lucha conjunta que hemos venido trabajando durante muchos años", señaló casi entre lágrimas la saliente autoridad.



Lamentó que muchas de las acusaciones por los proyectos inconclusos que tuvieron financiamiento se estrellaran en su contra y afirmó que ella no pudo hacer nada ante la existencia de un Directorio que tomaba las decisiones sobre los recursos del Estado.



"Yo estoy segura de mi misma, yo no me he llevado ni un boliviano, eso dije en el parlamento cuando me hicieron la interpelación, cuando me pidieron informe en el Senado. Transparentaré, trabajaré y me defenderé ante todas las acusaciones que me han hecho", manifestó.



Producto de una intervención al Fondo de Desarrollo para los Pueblos Indígenas, Originarios y Comunidades Indígenas se evidenció un daño económico de 102 millones de bolivianos, tras una auditoria de la Contraloría que alertó sobre los malos manejos.



"Gracias al presidente por haberme permitido construir juntos esta revolución democrática cultural (...) A momento de reafirmar mi compromiso con el país, presento mi renuncia y estoy segura que se continuaré apoyando desde el lugar en el que me encuentre", concluyó.



Achacollo permaneció cinco años como ministra del presidente Evo Morales, tras ser posesionada en el cargo 24 de enero del 2010. Antes fue dirigente de la Federación Departamental de Mujeres Campesinas Bartolina Sisa de Santa Cruz.