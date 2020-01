Unicef lamenta violencia en 9 de cada 10 familias

En la jornada que se celebra el Día del Niño en Bolivia, el fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef por sus siglas en inglés), manifestó su preocupación porque una encuesta de demografía y salud indica que en el país 9 de cada 10 familias admitieron vivir en medio de violencia.

“Si miramos el tema de la violencia vemos que de los datos de la encuesta de demografía y salud, nueve de cada diez familias admiten haber vivido en medio de violencia, y con niños y niñas que han crecido en medio de ella. Los entrevistados advierten que en sus hogares se ejerció violencia por diferentes razones”, expresó la representante de Unicef en Bolivia, Sun-Ah Kim Suh, en una entrevista con EL DEBER.

Lo que queda claro en el tema, señala la representante, es que “son cosas que reproducen violencia. La forma de relacionarse de los adultos, de las instituciones, de la comunidad con los niños y niñas debe mejorar en términos de reorientar hacia una relación más de afecto, y no de violencia, como el mecanismo más inmediato para solucionar conflictos, para disciplinar a los niños o educarlos”.

Señaló que es preocupante, pero recalcó que el tema va desde el castigo disciplinario hasta la violencia extrema.



“No necesariamente hablamos de violencia sexual o de esa violencia dramática que estamos viendo en las noticias. Hablamos de que la mayor parte de los niños y las niñas experimentan el castigo corporal como parte de la disciplina, o sus padres, que en lugar de tener un diálogo normal, lo sostienen a gritos e insultos, eso lleva a la violencia sicológica”, añadió Sun-Ah Kim Suh.

Una propuesta

Unicef ha impulsado la propuesta de paternidad responsable que hace énfasis en “la relación afectiva, el pasar tiempo con los niños, el dialogar con ellos, mostrar afecto. La participación de la madre y el padre en lo que tiene que ver con el cuidado en la atención y el desarrollo de los pequeños”.

Para muchas familias, los gritos son normales, pero no es así. La representante de Unicef indica que los estudios muestran que cuando un niño sufrió este tipo de violencia en su hogar, con padres que lo golpearon, que lo abusaron física o sexualmente, al crecer puede replicar este comportamiento.

Unicef lamenta la falta de datos en lo que se refiere a la temática infantil. “La Fiscalía General registró en un año 1.870 casos de violencia sexual”, dijo la delegada internacional. Por ejemplo solo en El Alto la

Defensoría de la Niñez y Adolescencia registró 50 casos de violación y 42 de abuso sexual, durante el primer trimestre del 2017.



Kim Suh dijo que no hay datos de muertes por violencia. “Lo más preocupante es que muchas pudieron ser evitadas. El problema no está en aumentar las penas o endurecer el castigo en la justicia. Lo más importante está en la prevención, en qué hacemos para evitar muertes de pequeños por razones que podemos evitar”

Niños con propuestas para ley de buen trato

En el marco de la celebración por el Día del Niño Boliviano chicos de entre ocho y 12 años, se convirtieron en asambleístas departamentales por un día, sesionaron e hicieron propuestas para que sean incluidas en el plan de la Ley de Promoción y Buen Trato a la Niñez y Adolescencia de Santa Cruz que busca luchar contra la violencia, el maltrato y el abuso infantil.

Cerca de una treintena de niños de las provincias cruceñas y pueblos indígenas participaron de un taller. Hicieron sus propuestas que incluyen el respeto a la vida, mejorar la salud y la educación y que se creen políticas para combatir los vicios. Las autoridades se comprometieron a tomar en cuenta las sugerencias.