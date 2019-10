Manfred rechaza sentencia desde los EEUU

El exprefecto de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, rechazó la sentencia del tribunal que lo condena a cinco años de reclusión y denunció que la ley Marcelo Quiroga Santa Cruz no puede ser usada retroactivamente.



"Me han declarado culpable de la comisión del delito de conducta antieconómica condenándome a la pena de cinco años porque han aplicado ilegalmente de forma retroactiva la ley Marcelo Quiroga Santa Cruz sin darme la mínima oportunidad de defenderme", señaló Reyes Villa en una carta enviada desde Miami, donde reside.



Agregó que según un fallo del Tribunal Constitucional, la ley no puede aplicarse para casos anteriores a su promulgación, que data de 2010.



El martes, el Tribunal de Sentencia Primero del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba condenó a Manfred Reyes Villa a cinco años de cárcel por los delitos de conducta antieconómica y enriquecimiento ilícito durante la gestión como prefecto entre 2006 y 2008.



Según el exalcalde, que también fue prefecto de Cochabamba, ha sido sentenciado "políticamente" por trabajar a favor de su departamento y hacer obras en beneficio de la comunidad.



También cree que es "acosado judicialmente" por hacer campaña por el No al referéndum del próximo 21 de febrero.



"La sentencia emitida por el Tribunal Primero de Sentencia no es un fallo jurídico sino netamente político que sólo busca favorecer los intereses del gobierno", señaló Reyes Villa.



Por su parte, el exdiputado y representante de Reyes Villa en Bolivia, Mauricio Muñoz, sostuvo que con esta sentencia el Gobierno trata de atemorizar a los opositores.



"Se lo sentencia y se pretende mostrar ante la opinión pública y sobre todo a los sectores duros del MAS que los políticos opositores están siendo castigados, pero aún más es un mensaje a todos los bolivianos, aquél que se atreva hacer campaña por el No será perseguido", señaló Muñoz en la misiva.



"Presidente Evo, por qué le tiene tanto miedo a Manfred Reyes Villa, permita que vuelva a Bolivia, dele garantías de que lo apresará y tendrá encarcelado como a Leopoldo Fernández, déjelo defenderse en su país", finalizó Muñoz.