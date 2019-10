Gobierno y UE abren centro en zona roja del narcotráfico

Hay un nuevo Centro de Operaciones Antinarcóticos en el país. Costó Bs 9,4 millones y se ubica en el corazón de la fabricación y del tráfico de droga. Es decir, en un radio de cinco kilómetros de las poblaciones de San Germán, Kilómetro 7, Nuevo Horizonte,?Santa Fe de Yapacaní y Buenavista, a más de 120 km de la capital cruceña.



En esta zona, según el ministro de Gobierno, Carlos Romero, en los últimos cuatro años se han realizado 9.437 operativos, se decomisaron 22 toneladas de cocaína, se descubrieron 15 pistas de aterrizaje clandestinas y se destruyeron 8.929 fábricas en 41 laboratorios.

Este centro, denominado Ichilo, fue inaugurado ayer. Durante el acto, el presidente Evo Morales agradeció el apoyo de la Unión?Europea (aportó con Bs 7,5 millones) y cuestionó que EEUU no reconozca el esfuerzo que se hace en Bolivia para erradicar el narcotráfico.



Morales observó que donde hay más bases militares de EEUU, como en Colombia, los cultivos de coca han crecido un 40%, lo que demuestra, según el mandatario, que “esta lucha es un negocio para ellos”.

Katsumi Bani, exalcalde de San Juan de Yapacaní, fue reconocido en el acto por viabilizar el centro en un momento crítico, según recordó Romero. Al respecto, Bani pidió que este espacio, de 34 hectáreas, pueda ser utilizado para resguardar la seguridad de la población.



El exedil indicó que esta zona sigue siendo ‘roja’ ya que, por ejemplo, hay surtidores que en un día se terminan 20.000 litros de gasolina y el precio del terreno de 50 hectáreas vale más de $us 500.000.

Blanca Salvatierra, actual alcaldesa de San Juan, y Marcial Acarati, dirigente campesino de Ichilo, recordaron lo difícil que fue gestar este proyecto y revelaron que desde 2012, hubo amenazas y resistencia de dirigentes vecinales que se oponían al proyecto.



Este nuevo centro, según el director nacional de la Felcn, Santiago Delgadillo, tiene una capacidad para 200 efectivos distribuidos en áreas de prevención, guardia, área médica, una barraca para 40 personas, comedor y equipamiento.



Sergio Marinelli, encargado de la delegación de la Unión?Europea, informó que de 2014 a 2016 tiene un presupuesto de $us 90,3 millones para apoyar la lucha contra el narcotráfico en el país