'No soy madame Bovary' gana en San Sebastián

La cinta china "No soy madame Bovary" (I am not Madame Bovary) del director Xiaogang Feng se alzó este sábado con la Concha de Oro de mejor película de la 64ª edición del Festival Internacional de Cine de San Sebastián.



El jurado presidido por el cineasta danés Bille August decidió entregar el máximo galardón del certamen a esta comedia negra que hace una sátira de la lentitud y la torpeza de la burocracia china.



Contra todo pronóstico, "I am not Madame Bovary" se convirtió en la gran vencedora de la noche en esta ciudad del norte de España, pues también vio a su protagonista Fan Bingbing ganar la Concha de Plata de mejor actriz.



La cinta narra con humor las enormes dificultades burocráticas de una mujer para anular un divorcio ficticio preparado por su marido para poder ir a vivir con su amante.



"Cuando me enfrenté a la realización de esta película, mi deseo era dejar de lado todas estas experiencias y mis costumbres y enfrentarme a ella como si fuera mi opera prima", explicó Feng al recoger la Concha de Oro en el auditorio Kursaal de San Sebastián.



"Tenía mucho riesgo y encontré muchas opiniones en contra de mi proyecto pero decidí de forma muy terca seguir con mi proyecto. No sabía si era lo correcto o no pero el Festival de San Sebastián me ha dado la respuesta", concluyó.



"I am not Madame Bovary" es la segunda película china en ganar la Concha de Oro después de "City of Life and Death" de Lu Chuan, que lo hizo en 2009.



Premiados

Estos son los principales premios otorgados en este certamen



- Concha de Oro a la Mejor Película: "I am not Madame Bovary", de Xiaogang Feng (China)



- Premio Especial del Jurado: "El invierno", de Emiliano Torres (Argentina - Francia) y "Jätten", de Johannes Nyholm (Suecia - Dinamarca)



- Concha de Plata al Mejor Director: Hong Sang-soo (Corea del Sur), con "Yourself and yours"



- Concha de Plata al Mejor Actor: Eduard Fernández (España), con "El hombre de las mil caras"



- Concha de Plata a la Mejor Actriz: Fan Bingbing (China), con "I am not Madame Bovary"



- Premio del Jurado al Mejor Guión: Isabel Peña y Rodrigo Sorogoyen (España), con "Que Dios nos perdone"



- Premio del Jurado a la Mejor Fotografía: Ramiro Civita, con "El invierno" (Argentina - Chile)



- Premio honorífico Donostia: Sigourney Weaver (Estados Unidos) y Ethan Hawke (Estados Unidos)



- Premio honorífico Jaeger-LeCoultre al Cine Latino: Gael García Bernal (México)



- Premio Nuevos Directores: "Park", de Sofia Exarchou (Grecia - Polonia)



- Premio Horizontes Latinos: "Rara", de Pepa San Martín (Chile - Argentina)