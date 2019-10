Mira la 'isla de la basura' que amenaza al mundo

Es la huella ecológica más grande de la humanidad y está en el Océano Pacífico. Conocida como "isla de la basura" o "el séptimo continente", debido a su gran tamaño, se ubica entre Hawai y Estados Unidos.



Este fenómeno se formó por la gran cantidad de desechos, sobre todo plásticos, y toda clase de desperdicios que flotan sobre el mar. La "isla" es producto del movimiento circular de las corrientes del agua que arrastran los restos de diferentes regiones del mundo.



Si bien no hay un dato exacto de su tamaño, diferentes organizaciones calculan que tendría una superficie aproximada de 1 millón de kilómetros cuadrados, un tamaño similar al del todo Bolivia.

,

Fue descubierta en 1997 y está ubicada en aguas internacionales, por lo que ningún gobierno asume la responsabilidad. Retirar los desechos de plástico de los espacios marinos representaría un gasto elevado debido a la logística que implica trabajar con toneladas de material tóxico en medio del Océano y con tecnología de punta.



El impacto de este vertedero es altísimo para la vida humana y el medio natural marino. Los plásticos forman toxinas que contaminan los peces, la emisión de gases invernaderos aceleran el calentamiento global y repercuten en la atmósfera.

,

¿Cómo podemos ayudar?



Evitando que esto avance, haciendo un uso consciente de todo lo que consumimos. Pequeños gestos diarios como llevar una bolsa de tela para hacer las compras en vez de usar bolsas de plástico.



Evitar el uso de vasos, platos y cubiertos "desechables" que luego tirarás a la basura.



Comprando la fruta entera y no aquella que viene cortada y envuelta en plástico en los supermercados.



No comprar agua en botella, sino tener tu propio recipiente y rellenarlo para no generar más basura.



Reutilizando todo lo que puedas. En vez de considerar que algo es basura, piensa si puedes darle otro uso.



Compartiendo información. Mucha gente no cuida el medio ambiente por falta de conocimiento, si compartes estos consejos cada vez serán más personas las que aporten con su "granito de arena".



Mira las imágenes en la parte superior de esta nota.