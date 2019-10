Pastrana y Tuto piden a a opositor venezolano suspender huelga

Los expresidentes Jorge "Tuto" Quiroga, de Bolivia, y Andrés Pastrana, de Colombia, pidieron este sábado en una carta al opositor venezolano Leopoldo López, suspender la huelga de hambre, tras 20 días de la protesta.



"Leopoldo, levanta la huelga, preserva tu vida y sigue pintando. Pinta a colores. Pinta amarillo, pinta azul, pinta rojo, pinta ocho estrellas blancas: pinta Venezuela", señala la misiva firmada conjuntamente por Quiroga y Pastrana, y fechada este sábado en La Paz y Bogotá.



Quiroga (2001-2002) y Pastrana (1998-2002) que intentaron vanamente a fines de mayo visitar en las cárceles a López y al otro opositor en huelga de hambre Daniel Ceballos señalaron que los reclamos de los dos políticos opositores al gobierno del presidente Nicolás Maduro están logrando resultados.



"Hoy 13 de junio tú (López) cumples 20 días en huelga de hambre para que tu país tenga elecciones parlamentarias, con observación internacional, sin presos políticos y sin censura. ¡No sabes lo que has logrado!", señala la nota epistolar.



Acotaron que "hoy el mundo sabe que Venezuela ha sido destruida por un gobierno autoritario, que no hay democracia plena, no hay comida, no hay medicamentos, no hay seguridad, ni desarrollo".



López y Ceballos están detenidos desde el primer trimestre de 2014, cuando comenzaron las protestas opositoras que terminaron en 43 muertos y cientos de heridos.



La justicia venezolana los ha acusado de conspiración, mientras la oposición los califica de "presos políticos".