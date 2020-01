Convocan nuevo concurso para anteproyecto de teatro

En una conferencia de prensa ofrecida ayer, el Gobierno Municipal de Santa Cruz y el Colegio de Arquitectos convocaron un nuevo concurso para el anteproyecto del teatro municipal, que tendrá una capacidad para 2.500 personas y será construido en la avenida Internacional Bioceánica, a la altura del kilómetro 7 a Cotoca.



Este anteproyecto sustituirá el que ganaron en 2012 los arquitectos Alberto Menacho y Guido Bravo, que se iba a situar en el Parque de la Autonomía (cuarto anillo, entre avenidas Roca y Coronado y Centenario).



El diseño de Menacho y Bravo fue descartado el año pasado cuando se vio la opción de construir el teatro en otras zonas de la ciudad. Finalmente, la Secretaría de Parques y Jardines de la Alcaldía se decidió por esta nueva ubicación, que, según Mario Aguilera, presidente del Colegio de Arquitectos, “es un punto estratégico de la zona norte que va a glutinar todo una actividad cultural”.

El fallo del ganador de este concurso, que se llevará Bs 75.000, se conocerá el 21 de marzo, y se espera iniciar la construcción en 2018.

Molestia

Alberto Menacho se mostró molesto por la nueva convocatoria, ya que dijo que por ética y por las normas del Colegio de Arquitectos los ganadores tienen el derecho de presentar otro proyecto, ya que si bien no se podía utilizar su anterior diseño en el nuevo terreno, “es algo incoherente porque lo hacen con escuelas y hospitales”.

“Eso fue una decisión unilateral y violaron nuestros derechos como arquitectos colegiados. No se pueden usar los concursos como pasarelas, están arriesgando otro proyecto y está habiendo malversación de fondos, porque no se puede hacer concurso tras concurso y gastar fondos en premios de proyectos que no se realizan”, dijo Menacho, que junto con Bravo obtuvo un monto de Bs 50.000, y se dividió Bs 80.000 entre los otros premiados.

Sobre este punto, el arquitecto Virgilio Suárez, que forma parte de la comisión que convoca el concurso, explicó que la historia de estos es que de diez, solo uno llega a cumplirse, que siempre por distintas razones se dejan sin efecto. Además, que en el caso del que ganaron Menacho y Bravo, el compromiso del convocante solo llegaba hasta entregar el premio.

Suárez también afirmó que ese proyecto no se podía llevar a cabo, ya que la convocatoria tenía dos fallas: el lugar no era el adecuado y la escala del teatro estaba sobredimensionada, y considera que ahí el error estuvo en la Alcaldía al no verificar estos aspectos.

Menacho, Bravo y otros tres arquitectos también ganaron el concurso de anteproyecto del Centro Cultural Apiaguaiki Tumpa, en el terreno del exCorreo, aunque tampoco saben nada de este proceso desde el año pasado.

Ampliación del museo



En la misma conferencia se consultó la situación del proyecto de ampliación del Museo de Arte Contemporáno, ya que en 2013 se convocó un concurso que fue ganado por César Morón. Sandra Velarde, secretaria de Planificación Municipal, dijo que tienen el presupuesto para esta remodelación y se respetará el concurso “como lo hacemos en la mayoría de los casos”, indicó.

Sobre este tema, Jery Méndez, director de Patrimonio y Centro Histórico de la comuna, dijo que se estaba preparando el documento base para subir al Sicoes y hacer la licitación para la ampliación.

César Morón espera que se cumpla con su propuesta, ya que el concurso indicaba que el proyecto era con diseño final, y hasta ahora ha cumplido con todos los procesos de revisión para que se concrete la obra. Morón manifestó que desde 2015 no tiene contacto con la gente de la Alcaldía sobre esta situación