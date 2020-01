ASFI da licencia de operación a la cuarta cooperativa abierta

La Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) entregó ayer su licencia de funcionamiento a la cuarta Cooperativa de Ahorro y Crédito (CAC) Abierta La Sagrada Familia de Responsabilidad Limitada (RL) que este año ha cumplido con el proceso de adecuación que señala la Ley de Servicios Financieros.Este año, la ASFI entregó los certificados a las cooperativas abiertas Cacef RL, Progreso RL y Magisterio Rural RL. Junto con La Sagrada Familia, se suman a otras tres que se adecuaron entre 2008 y 2012 y que ahora forman parte de la lista de 30 cooperativas que ya cuentan con este permiso de la máxima autoridad supervisora financiera.“Las cooperativas societarias (cerradas, que están en proceso de adecuación para ser consideradas como entidades de intermediación financiera no bancaria) han tenido que presentar un plan de adecuación, que fue analizado por la ASFI y se les ha dado el certificado de adecuación para continuar con el plan para llegar a obtener la licencia de funcionamiento. Es lo que ha pasado con la Sagrada Familia que ahora ingresa al ámbito de control de la ASFI y forma parte de las más de 30 cooperativas abiertas del país”, explicó ayer Ivette Espinoza, directora de la ASFI.Aún quedan otras en proceso de adecuación.La ASFI amplió los plazos hasta el próximo año para la obtención de certificados de adecuación (plan de cumplimiento de requisitos). Para las que cuenten con certificado, se amplía a tres años como plazo máximo para obtener la licencia de funcionamiento.Estado de las CACSegún las listas de la Autoridad de Supervisión, hasta el 31 de octubre había 18 cooperativas societarias con certificado de adecuación, 25 sin certificado.Hay otras siete en liquidación voluntaria, como Juan Bosco Ltda. (Chuquisaca), Santísima Trinidad Ltda. (La Paz), Nuestra Señora de Cotoca Ltda. (Santa Cruz), San Luis Ltda. (Santa Cruz), De la Familia Ltda. (Santa Cruz), San Gabriel Ltda. (Santa Cruz) y Varsa Ltda. (Santa Cruz).Existen cuatro cooperativas desestimadas del proceso de adecuación como Coomype Ltda. (Santa Cruz), El Paúro Ltda. (Santa Cruz), La Trinidad Ltda. (Santa Cruz), Montero Ltda. (Montero, Santa Cruz).Por último, la cooperativa Intercoop Ltda. de Santa Cruz, está en proceso judicial de quiebra, según la ASFI.Trato nada cooperativoLa Confederación Nacional de Cooperativas de Bolivia (Concobol), ve con preocupación que la labor regulatoria de la ASFI, tenga un trato “inicialmente nada cooperativo” y muy duro con las CAC. “Se exige un capital de 100.000 Derechos Especiales de Giro (DEG) (unos $us 120.000) como capital mínimo no sujeto a ningún tipo de operaciones. Pero no cuentan con que son entidades sin fines de lucro”, dijo Braulio Arguedas, vicepresidente de Concobol