El papa pide 'perdón por la crueldad' en Auschwitz

El papa recorrió en silencio hoy el campo de concentración de Auschwitz, donde rindió homenaje a las víctimas del nazismo y se reunió con supervivientes del Holocausto.



"Señor, ten piedad de tu pueblo. Señor perdón por tanta crueldad", escribió en español Francisco en el libro de honor del museo de Auschwitz.



Durante la visita, de casi dos horas, el papa no pronunció ningún discurso y se reunió con diez supervivientes de este campo de exterminio así como con 25 "Justos de las Naciones", personas que salvaron judíos durante la Segunda Guerra Mundial.



El papa argentino llegó en automóvil desde Cracovia, entró a pie y atravesó solo y en silencio la puerta de entrada, sobre la cual reza la inscripción en alemán Arbeit macht frei (El trabajo hace libre), con la que los nazis recibían a los deportados.



Después se sentó en un banco y se sumió en un largo silencio, con los ojos cerrados, por unos diez minutos.



Con el rostro serio y sobrecogido, Francisco se trasladó en un coche eléctrico al llamado Muro de la Muerte, donde los nazis ejecutaron a miles de prisioneros con un disparo en la cabeza. Allí fue recibido por la primera ministra polaca Beata Szydlo, quien le besó la mano, inclinándose con reverencia. El papa se reunió después con un grupo de doce supervivientes del campo de exterminio, entre ellos nueve polacos, dos judíos y un gitano, informó AFP.



Francisco, que proviene del país de América Latina con la comunidad judía más numerosa, intercambió unas palabras con cada uno de ellos, y luego encendió una vela ante el muro, que tocó con la mano.



Un gesto simbólico seguido de una oración en la celda subterránea donde murió el santo polaco Maximiliano Kolbe, franciscano como él, quien dio su vida para salvar a un padre de familia.



La visita del papa coincide con el 75 aniversario de la sentencia a muerte a Kolbe.



El pontífice latinoamericano visitó después el campo de exterminio de Birkenau-Auschwitz II, donde murieron la mayor parte de las víctimas en cuatro hornos crematorios y donde estaban ubicadas las mujeres.



El gran rabino de Polonia, Michael Schudrich, elogió la decisión del papa argentino de permanecer en silencio durante su recorrido al campo. "A menudo la gente viene a Auschwitz y guarda silencio sobre el holocausto judío por el resto de sus vidas. En cambio hay que pasar el resto de nuestras vidas, gritando y luchando contra todo tipo de injusticias", comentó.



Encuentro con supervivientes

,

Supervivientes del campo nazi de concentración de Auschwitz-Birkenau y organizaciones judías aplaudieron hoy la visita del papa Francisco a la "antigua fábrica de la muerte" que levantó el régimen hitleriano en suelo polaco y subrayaron la necesidad de luchar contra el odio y la intolerancia.



"He experimentado mucho dolor aquí y no quiero que vuelva a ocurrir algo como lo que viví", explicó Walentyna Nikodemo, parte del grupo de exprisioneros polacos, judíos y gitanos que se encontraron hoy con el papa en el patio del Bloque 11, llamado el Bloque de la Muerte, de este inmenso cementerio.



Los supervivientes, según explicaron a los medios que asistieron a la visita, pidieron a Francisco que "rece por la paz y para que una tragedia así nunca vuelva a repetirse".



El alemán Peter Rauch, gitano que perdió a 38 miembros de su familia en Auschwitz, fue otro de los exprisioneros que pudieron encontrarse con Francisco, a quien animó a trabajar "para acabar con el racismo en el mundo".



"Hay personas que todavía nos tratan como extraños y creo que ni siquiera el Santo Padre puede cambiar eso, aunque me gustaría que al menos lo intente", añadió.



Una visita histórica,

Las organizaciones judías también elogiaron la visita del papa al antiguo campo de concentración y desde el Congreso Mundial Judío se destacó este gesto como "una clara señal" contra el odio y un apoyo "inequívoco" del líder de la Iglesia católica, "uno de los aliados más cercanos del pueblo judío hoy en la lucha contra el antisemitismo y la intolerancia".



El presidente de esta organización, Ronald Lauder, calificó de "histórica" la visita de Francisco "al mayor cementerio judío del mundo".



En unas declaraciones a EFE, el historiador polaco Mateusz Szpytma, director de un museo dedicado a los polacos que ayudaron a judíos durante la Segunda Guerra Mundial, subrayó la importancia de recordar que en Auschwitz no solo perdieron la vida judíos, que hubo víctimas de muy diversas nacionalidades, entre ellos muchos polacos, y que también se asesinó a religiosos católicos.



Durante su recorrido silencioso por Auschwitz-Birkenau, Francisco se detuvo para conocer las historias de quienes ayudaron a los judíos y han sido reconocidos por ello como "Justos de las Naciones" por el Yad Vashem, el museo de la Memoria del Holocausto de Jerusalén.



Para Szpytma, la visita de Francisco es también relevante para Polonia porque supone un reconocimiento a aquellos compatriotas que arriesgaron su vida para salvar a judíos de la persecución nazi.



"Polonia es el país que más Justos entre las Naciones tiene reconocidos (6.532), ya que hubo muchos polacos que, a pesar del riesgo de morir, salvaron a muchos judíos o intentaron hacerlo, como es el caso de la familia Ulma", explicó a EFE.



Szpytma es el director del museo de Markowa (sureste de Polonia), dedicado a esa familia: sus ocho miembros fueron asesinados por los nazis en 1944 por intentar socorrer a un grupo de judíos y se encuentran entre los Justos entre las Naciones.



La madre, Wiktoria, estaba embarazada de siete meses cuando recibió un tiro en la nuca y su cuerpo fue posteriormente quemado para eliminar evidencias del crimen, junto con el de su marido, Jozef, y el resto de la familia.



"Se trata del primer museo de Polonia que recuerda a estos polacos que ayudaron a judíos durante la II Guerra Mundial", señaló Szpytma para recordar que, gracias a esas personas, entre 30.000 y 40.000 polacos de religión hebrea lograron escapar de la persecución nazi.



Hoy estuvo en Auschwitz-Bierkenau el sacerdote de Markowa Stalisnaw Ruszala en representación de la familia Ulma, que pronto será beatificada por la Iglesia.