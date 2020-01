No es el peor momento de Evo Morales, pero sí el peor contexto

La duda puede estar carcomiendo la legitimidad del proceso de cambio. La senadora masista Adriana Salvatierra admite que el Gobierno no se ha recuperado del efecto Zapata, que las certezas de la población con la que el Gobierno de Evo Morales había trabajado durante 10 años hoy no están presentes. “El objetivo no fue demostrar que Evo Morales era corrupto. El objetivo fue deslegitimarlo, poner en duda su ética. Si todo se pone en duda, no existen certezas”, resume la senadora del MAS.



Y las encuestas lo muestran. Según la medición recurrente de aprobación de gestión que realiza la empresa Ipsos, en los 12 meses de 2016 la aprobación del presidente Evo Morales descendió nueve puntos. El mandatario perdió el referendo del 21-F cuando tenía un respaldo a su trabajo del 58% y la caída, suave, no dramática, se ha vuelto una constante, casi en paralelo con el crecimiento de su desaprobación, que pasó del 32 al 43%.



Cuando el martes anterior se le preguntó al vicepresidente Álvaro García Linera si este era el peor momento de los 11 años del Gobierno del MAS, los recuerdos del compañero de fórmula de Evo Morales viajaron hasta 2008, cuando el país estaba políticamente polarizado, cuando el presidente no podía visitar gran parte del oriente y el sur sin desatar un conflicto de calle y hubo la matanza de Porvenir, el referendo revocatorio de mandato y las consultas sobre estatutos autonómicos en la media luna. Sin embargo, las encuestas de Ipsos demuestran que en ese tiempo la aprobación de Morales era ascendente, que promediaba un 55% y que ganó el revocatorio con un 67%, pese a que su aprobación estaba 10 puntos por debajo de esa cifra.



En sí, ese escenario era el inverso al actual. En 2008 había una marcada conflictividad social, fuerte polarización política y lucha por el poder y una capacidad del presidente de acumular votos incluso por encima de su aprobación de gestión. Hoy hay una relativa calma social, sin ningún adversario estructurado que dispute el poder al MAS, pero el presidente no logra convertir su aprobación en votos y la tendencia es que su aprobación vaya en descenso.

Poder con peligros

Para Franz Flores, doctorante en ciencias políticas, el presidente muestra en el último tiempo un desgaste constante, aunque no significativo y que no afecta a la estabilidad de su gestión gubernamental. El analista enumera algunas señales que debieran preocupar al Gobierno, desde la pérdida del referendo de repostulación, los casos de corrupción, la crisis del agua en La Paz y la insistencia de Morales en repostularse. Esto, cree Flores, puede ser más dañino que todos los anteriores, porque la población puede percibir que el presidente utiliza su poder para beneficiarse a sí mismo.



Para Gustavo Pedraza, analista y exministro, este último tiempo da para inferir que el Gobierno de Evo Morales se encuentra en un proceso de desacumulación. Recuerda que el primer mandato del MAS fue conflictivo, pero de empoderamiento, de épica. El segundo mandato (2010-2015) fue una etapa de estabilidad política, por más que en este periodo haya tenido su peor momento de popularidad. Morales acumuló un 60% de rechazo y solo un 32% de aceptación luego del gasolinazo y su lenta recuperación se vio desvanecida luego de la represión a los indígenas del Tipnis. Sin embargo, luego, entre 2012 y 2014, el mandatario recuperó su empuje y llegó a tener un promedio de 70% de respaldo en 2014, cuando logró su segunda reelección. A eso Pedraza le llama estabilidad.



García Linera lo divide entre la etapa épica y la de consolidación del proceso. Explica que la épica se acabó en el primer mandato y que la estabilidad reina desde ese momento. Eso configura una política con menos pasiones y aún sin un adversario o proyecto político alterno al frente.



No está muy de acuerdo Pedraza. Cree que esta etapa de desacumulación se consolida con el surgimiento de una figura en la que la clase media ha depositado sus afectos: Carlos Mesa. Sin embargo, el mismo analista reconoce que Mesa es un solitario, sin estructura partidaria, dinero para campaña o incluso decisión de lanzarse al campo político como candidato