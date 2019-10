Patzi tilda de 'ilógico' que se hable de autoatentado

El Gobernador del Departamento de La Paz, Félix Patzi, condenó los hechos de violencia que dejaron seis víctimas fatales en la ciudad de El Alto y consideró "ilógico" que se hable de un autoatentado, como dijo el viceministro de Régimen Interior, Marcelo Elío.



"No creo que ninguna persona, eso es ilógico, que esté en planes suicidas. Es una desgracia, hermano. Acá el informe dice que es asfixia por monóxido de carbono, ese es el informe que nos han dado.Eso no es ningún suicidio,no han podido salir", aseveró la autoridad regional.



Conoce más: El Gobierno habla de autoatentado en El Alto



Condenó además que exista población, que es contraria al Gobierno de Evo Morales,que esté desprotegida y deploró el negligente accionar de los uniformados de la Policía, que debieron garantizar la seguridad de los funcionarios para evitar la violencia.



"Las autoridades que no son de la línea del MAS estén desprotegidas, eso condenamos. El Gobierno debe garantizar la seguridad de las personas, más allá de que partido sean.", reflexionó Patzi, también visiblemente afectado por lo sucedido.



Lee también: 6 muertos en El Alto tras toma de la Alcaldía alteña



Seis personas perdieron la vida y 18 resultaron gravemente heridas esta jornada a consecuencia de la inhalación de humo tóxico, ocasionado por el saqueo y quema de documentos en oficinas de la administración municipal.