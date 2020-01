Rubén Suárez Camiña: “Priorizaremos la reducción de las pandillas y el microtráfico de drogas”

El coronel Rubén Suárez quiere cambiar la imagen negativa de la Policía en la sociedad. Hará un nuevo entrenamiento y reingeniería. Le preocupan las pandillas y el microtráfico de drogas. El viernes fue designado comandante departamental de la Policía de Santa Cruz.



_ ¿Con qué indicadores de la inseguridad y delincuencia en Santa Cruz recibe este cargo?

Hoy (ayer) nos reunimos con el coronel Juan Carlos Dalence, ex comandante departamental, y con el director de la Felcn, con quienes hicimos una evaluación de los casos en Santa Cruz. Prácticamente, solo tenemos un caso pendiente pero que data de mucho tiempo, ya que los últimos casos han sido esclarecidos. Si bien a diario ocurren robos y atracos que inciden en la inseguridad ciudadana, las unidades especializadas continuarán trabajando.



_ ¿Cuáles serán las primeras acciones a tomar?

Hemos tenido una reunión inmediata donde hemos sido claros y tácitos en dar todo el apoyo y fortalecer a las unidades de inteligencia, las unidades especializadas y los grupos operativos especializados.



_ ¿Más policías y ajustes en las direcciones, quizás?

Sí, más policías y apoyo a esas unidades para esclarecer si existen hechos pendientes y sobre todo para neutralizar los hechos que se puedan presentar. Como tarea principal tenemos eso. En segundo lugar, un reentrenamiento en el uso y manejo de armas de fuego.



_ ¿Se va a ocupar el arma de fuego cuando lo amerite?

Sí, nosotros somos la institución encargada de hacer cumplir la ley y obviamente sacando de circulación a estos delincuentes que en diferentes puntos de la ciudad ponen en zozobra a la población. Vamos a reentrenar no solo a los policías subalternos, sino también vamos a empezar por los jefes y oficiales. El uso del arma de fuego es para el delincuente, para ese que está poniendo en peligro la vida de las personas o atenta contra los bienes. No es posible ni vamos a permitir que el delincuente salga como por su casa y el policía herido. Eso vamos a cambiar. Somos respetuosos y promoveremos los derechos humanos, pero aquel ciudadano que esté cometiendo un ilícito va a ser neutralizado porque la ley nos faculta.



_ ¿Qué va a hacer para cambiar la imagen negativa que la población tiene de algunos policías por hechos de corrupción?

Es una piedra en el zapato que tenemos, sobre todo del trato de la Policía con el ser humano. No queremos escuchar esa voz del policía que dice: ‘A ver vos, parate ahí’, eso tiene que cambiar. Tenemos que respetar al ciudadano. Desde ahí empezaremos a cambiar esa imagen.



_ ¿Habrá cambios en las diferentes direcciones?

Acá estuvo presente el director de la Felcn. A él lo vamos a apoyar con información. Le dije personalmente que quiero operativos en los colegios, por el expendio de drogas que está matando a los estudiantes. Vamos a darle toda la información que recibamos de los periodistas, la sociedad y los vecinos. No necesitamos que nos digan nombres, sino que nos digan dónde operan y nosotros mandaremos policías de inteligencia. Vamos a hacer una reingeniería de los recursos humanos. Vamos a ver qué unidades no necesitan efectivos, para sacar policías a los barrios y no que estén en oficinas.



_ ¿Con cuántos policías asume el comando?

Recién me estoy empapando de todo. No puedo decirle con certeza, pero sí nos están llegando más policías.



_ ¿Se va gestionar más policías para Santa Cruz?

El señor ministro (de Gobierno) se ha comprometido a ir mandando más efectivos policiales.



_ ¿Qué áreas priorizará para combatir la inseguridad?

Las pandillas y el microtráfico. Vamos a desarrollar estrategias para retomar programas efectivos que hace unos dos años redujeron a las pandillas. Así también en la prevención del microtráfico de drogas