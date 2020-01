Laurent Bertaux: “La Boliviana Ciacruz tiene un plan de $us 25 millones hasta 2019”

El nuevo vicepresidente ejecutivo de La Boliviana Ciacruz (LBC), Laurent Bertaux, tiene el desafío de liderar la aseguradora que fundó su expresidente Gonzalo Bedoya. Estudió periodismo en Francia y Estados Unidos, así como un masterado en Administración de Empresas. Lleva alrededor de nueve años, en diferentes épocas, trabajando en la compañía. Ha trabajado en sectores como licores y bebidas, telecomunicaciones y seguros. Antes de ocupar su actual cargo fue director de gestión corporativa.



_ ¿Cómo ha cambiado la empresa, la estructura de La Boliviana Ciacruz después del fallecimiento de su líder, Gonzalo Bedoya?

La Boliviana Ciacruz ha cumplido 70 años en 2016, nunca una compañía de seguros había alcanzado esta cifra. Dentro de las muchas cosas que hizo y dejó Gonzalo Bedoya, había una estructura corporativa y gobierno corporativo que hacía que la fuerza del gobierno y la estructura estén listas para seguir otros 70 años más. Cada uno de los empleados de la compañía sabe exactamente lo que tiene que hacer y eso ha hecho que la empresa siga y va a seguir con la misma dinámica con que lo ha venido haciendo.



_ ¿Cuáles son las principales fortalezas de la compañía a sus 70 años?

No hay una, porque un producto de seguro y el sector del seguro son algo bastante complejo. Uno tiene que tener innovación, solidez y experiencia, pero al mismo tiempo debe estar anticipando lo que puede ser el futuro y los cambios. Bolivia ha cambiado enormemente estos últimos años, y estos cambios hay que saber anticiparlos. Por ejemplo, La Boliviana Ciacruz lanzó hace 10 años el microseguro, lo que permitió dar acceso al seguro a personas y familias bolivianas que no habían tenido la oportunidad ni la posibilidad de hacerlo antes.

Hoy en día La Boliviana Ciacruz tiene más de un millón de clientes gracias a sus aliados estratégicos, que nos ayudan a difundir nuestros productos.



_ ¿Cuál es la visión que se han trazado a largo plazo?

Hemos definido, después de un arduo trabajo, nuestro plan estratégico para el periodo 2012-2019. Estamos ejecutando esta estrategia y ya empezando a pensar lo que va a ser el periodo 2020-2025. Desde que se recompraron las acciones del Grupo Zurich estamos ejecutando este plan estratégico. Tenemos un norte muy claro de al dónde queremos ir, qué queremos hacer, cómo lo queremos hacer. Eso no impide que estemos manejando el día a día y viendo oportunidades, que no necesariamente es una visión a largo plazo, pero los dos se complementan y los dos se tienen que hacer. Por eso, con mucha humildad y mucha confianza he asumido la vicepresidencia ejecutiva de La Boliviana Ciacruz desde hace poco más de seis meses.



_ ¿Cuál es su plan de inversión para este periodo?

Son más de $us 25 millones de inversión entre 2012 y 2019, y unos $us 15 millones van a infraestructura de la compañía. Las recientes reinauguraciones de nuestras oficinas en La Paz son una muestra de lo que estamos haciendo a nivel de infraestructura. Hemos construido oficinas propias en Cochabamba y en Trinidad. Nos hemos mudado y hemos renovado oficinas en Potosí, en Oruro, en Sucre, en Tarija. Hemos comprado dos predios nuevos en Santa Cruz. Nos vamos a mudar en el segundo semestre de este año para acercarnos a nuestros clientes.



_ ¿A qué otros sectores se destinan las inversiones?

También estamos haciendo muchos esfuerzos en tecnología y en capacitación. Serán más de 25.000 personas capacitadas para este periodo